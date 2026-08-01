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115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti! Artık sadece anılardalar

115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti! Artık sadece anılardalar
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İtalya'nın köklü kulüplerinden Brescia, mali krizlerin ardından borç yükünü karşılayamayarak resmen iflas etti. 115 yıllık geçmişi olan kulüp, maaş ve vergi borçlarıyla başlayan çöküş sürecini sonlandıramadı.

Dünya futboluna birçok efsanevi ismi kazandıran İtalya’nın köklü kulüplerinden Brescia, mali krizlerin ardından kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. 

BRESCIA İFLAS ETTİ

1911 yılında kurulan ve 115 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan mavi-beyazlı ekip, borç yükünü karşılayamayarak resmen iflas etti.

YILDIZLAR GEÇİDİNDEN ALT LİGLERE

İtalyan futbolunun en üst seviyesi olan Serie A’da uzun yıllar fırtına gibi esen Brescia, bir dönem dünya futbolunun en büyük yıldızlarına ev sahipliği yaptı. Roberto Baggio, Pep Guardiola ve Andrea Pirlo gibi efsane isimlerin forma giydiği tarihi kulüp, son yıllarda ise ciddi bir sportif ve mali çöküş sürecine girdi. Son olarak Serie C’ye kadar gerileyen Brescia, katılım şartlarını yerine getiremeyince lisansını da kaybetti.

ÇÖKÜŞÜ MAAŞ VE VERGİ BORÇLARI GETİRDİ

Kulübü iflasa götüren süreç, geçtiğimiz yıllarda patlak veren maaş ve vergi ödemelerindeki usulsüzlüklerle başladı. Yaşanan krizler nedeniyle hem mali hem de sportif cezalar alan kulüpte, başkan Massimo Cellino'nun borçları yeniden yapılandırma hamleleri de felaketi önlemeye yetmedi. Mahkeme, kulübün ödenemeyen 20 milyon Euro'luk borç yükünü dikkate alarak iflas kararını resmen onayladı. Bu kararla birlikte İtalyan futbolunun simge kulüplerinden biri daha tarih sahnesine veda ederek anılardaki yerini aldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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