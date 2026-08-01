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Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vurdu! 10 gün içerisinde 4 ayrılık

Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vurdu! 10 gün içerisinde 4 ayrılık Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de İsmail Kartal neşteri vurdu! 10 gün içerisinde 4 ayrılık
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Genişleyen oyuncu grubu ve yabancı kontenjanı nedeniyle Fenerbahçe'de kapsamlı bir kadro operasyonu yapılmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Diego Carlos, Sofyan Amrabat ve Rodrigo Becao'nun 10 gün içerisinde takımdan yollanması bekleniyor.

Yeni sezon öncesinde genişleyen kadro ve yabancı kontenjanı kısıtlaması nedeniyle Fenerbahçe’de büyük bir kadro revizyonuna gidiliyor. Oyuncu sayısındaki yoğunluk nedeniyle teknik direktör İsmail Kartal’ın antrenmanları gruplara ayırarak gerçekleştirdiği öğrenilirken, sarı-lacivertli yönetimin neşteri vuracağı isimler netleşmeye başladı.

GENÇ YABANCILARA KİRALAMA FORMÜLÜ

23 yaş altı kontenjanında yer alan Omar Fayed ve Mimovic'in, düzenli forma şansı bularak gelişmeleri amacıyla başka takımlara kiralanması planlanıyor. Kadrodaki diğer genç oyuncular Nene ve Cherif'in geleceği ise kulübe gelecek resmi tekliflere göre şekillenecek.

10 GÜNDE 4 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

23 yaş üstü yabancı grubundan Dominik Livakovic, Diego Carlos, Sofyan Amrabat ve Rodrigo Becao, İsmail Kartal tarafından yeni sezon planlamasında düşünülmüyor. Fenerbahçe yönetimi, 10 gün içerisinde bu dört futbolcuyu takımdan göndermek için çalışmalarını hızlandıracak. 

LIVAKOVIC'E İTALYA'DAN TEKLİF

Hırvat kaleci Livakovic ile eski takımı Dinamo Zagreb ve Olympiakos'un dışında Udinese'de ilgileniyor. Udinese'nin tecrübeli eldiven için 2.5 milyon Euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu, sarı-lacivertlilerin ise gelecek resmi önerilerin ardından kararını vereceği ifade edildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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