Porto- Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorusu, karşılaşmayı canlı izlemek isteyenlerin gündeminde. Portekiz Ligi'ndeki Porto- Sporting Lizbon maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 23.30'da Paços de Ferreira şehrindeki Capital do Móvel Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PORTO-SPORTING LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto ile Sporting Lizbon arasındaki Portekiz Ligi maçı, beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak ekrana gelecek. Portekiz Ligi'nin Türkiye'deki yayın hakları kapsamında karşılaşma, beIN SPORTS abonelerine sunulacak.

BEIN SPORTS 2 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 2, Digiturk platformunda 78. kanaldan yayın yapıyor. Kanalın yayınları, ilgili abonelik paketine sahip kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor. İnternet üzerinden yapılan yayınlarda ise bağlantı hızına bağlı olarak zaman zaman kesinti yaşanabiliyor.

PORTO-SPORTING LİZBON MAÇI HANGİ GÜN?

Porto-Sporting Lizbon maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Portekiz Ligi'nin normal sezon programı kapsamında gerçekleştirilecek. Pazar gecesi oynanacak maç, Avrupa futbolunda haftanın son karşılaşmaları arasında yer alıyor.

PORTO-SPORTING LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 23.30 olarak belirlendi. Türkiye ile Portekiz arasındaki saat farkı nedeniyle maç, Portekiz yerel saatiyle 20.30'da başlayacak. Maç saati ya da yayın programında değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde son durumun kontrol edilmesi faydalı olacak.

PORTO-SPORTING LİZBON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Yayın programında yer alan bilgilere göre karşılaşma, Portekiz'in kuzeyindeki Paços de Ferreira şehrinde bulunan Capital do Móvel Stadyumu'nda oynanacak. Stadyum, Paços de Ferreira kulübünün iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Porto, iç saha maçlarını genellikle kendi stadyumu Estádio do Dragão'da oynadığı için karşılaşmanın oynanacağı yere ilişkin son bilgilerin resmi kaynaklardan kontrol edilmesi öneriliyor.

PORTEKİZ LİGİ HAKKINDA

Portekiz Ligi, Portekiz'in en üst düzey profesyonel futbol ligidir ve günümüzde Liga Portugal adıyla anılıyor. Ligde 18 takım mücadele ediyor ve sezon boyunca her takım diğerleriyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere ikişer kez karşılaşıyor. Sezon sonunda ligi zirvede tamamlayan takım şampiyon olurken, üst sıralarda yer alan takımlar Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanıyor.

Portekiz futbolunda Benfica, Porto ve Sporting Lizbon, ülkenin üç büyükleri olarak biliniyor. Bu üç kulüp, ligin tarihindeki şampiyonlukların büyük bölümünü kazanmış durumda. Portekiz Ligi, genç yetenekleri Avrupa'nın büyük kulüplerine kazandırmasıyla da tanınıyor.

PORTO VE SPORTING LİZBON

Porto, Portekiz'in en başarılı kulüplerinden biri olarak biliniyor. Mavi-beyaz renkleriyle tanınan kulüp, 1987 ve 2004 yıllarında Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvasını kazanarak uluslararası arenada da büyük başarılar elde etmişti. Porto, aynı zamanda UEFA Kupası ve Avrupa Ligi şampiyonlukları da bulunan bir kulüp.

Sporting Lizbon ise başkent Lizbon'un köklü kulüplerinden biri olarak biliniyor. Yeşil-beyaz renkleriyle tanınan kulüp, güçlü altyapısıyla dünya futboluna pek çok yıldız oyuncu kazandırmıştı. Cristiano Ronaldo da profesyonel kariyerine Sporting Lizbon'da başlamıştı.

MAÇIN ÖNEMİ

Porto ile Sporting Lizbon arasındaki karşılaşmalar, Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen maçlar arasında yer alıyor. İki takım da bu maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında rakibine karşı avantaj elde etmeyi hedefliyor. Büyük maçların kendine özgü rekabet havası, karşılaşmanın çekişmeli geçmesine neden olabilir.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Porto-Sporting Lizbon maçını izlemek için beIN SPORTS 2 kanalının yer aldığı bir abonelik paketine sahip olunması gerekiyor. Digiturk aboneleri karşılaşmayı 78. kanaldan takip edebilir. Karşılaşmanın gece geç saatlerde başlayacak olması nedeniyle maçı izleyecek futbolseverlerin yayın akışını önceden kontrol etmesi öneriliyor.

PORTEKİZ'İN BÜYÜK REKABETİ

Porto ile Sporting Lizbon arasındaki rekabet, Portekiz futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olarak biliniyor. Ülkenin kuzeyi ile başkenti arasındaki tarihi rekabeti de yansıtan bu maçlar, her sezon büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İki takımın taraftarları, karşılaşmalarda tribünlerde renkli bir atmosfer oluşturuyor. Bu nedenle Porto-Sporting Lizbon maçları, yalnızca Portekiz'de değil, Avrupa futbolunu takip eden tüm futbolseverler için de izlenmesi gereken karşılaşmalar arasında gösteriliyor.