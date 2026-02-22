Porto Rio Ave maçı hangi kanalda, Porto Rio Ave nereden CANLI izlenir?

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Porto – Rio Ave karşılaşması öncesinde futbol tutkunları yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Porto Rio Ave maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, Porto Rio Ave maçı nereden izlenir soruları arama motorlarında en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. İşte Porto Rio Ave maçının canlı yayın kanalı ve izleme seçenekleri…

PORTO VS RIO AVE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Portekiz Liga NOS'un kritik karşılaşmalarından biri olan Porto – Rio Ave maçı, sporseverler için ekranlara gelecek. Mücadeleyi S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 üzerinden canlı izlemek mümkün olacak. Hem uydu hem de internet üzerinden şifreli yayın seçenekleri ile maçı kaçırmadan takip edebilirsiniz.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN DETAYLARI

S Sport Plus, Türksat uydusu ve online platform üzerinden yayın yapıyor. Numara ve frekans bilgileriyle kanalınıza erişerek maç keyfini yüksek kaliteyle yaşayabilirsiniz. Canlı yayın şifrelidir, abonelik gerekmektedir.

TİVİBU SPOR 4 CANLI YAYIN DETAYLARI

Tivibu Spor 4, Tivibu 81 numaralı kanalı üzerinden ve internet bağlantısıyla şifreli olarak izlenebilir. Maç öncesi abonelik kontrolünü yapmanız, sorunsuz bir izleme deneyimi için önem taşıyor.

PORTO-RIO AVE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Porto ile Rio Ave arasındaki mücadele 22 Şubat Pazar günü sahne alacak. Futbolseverler, haftanın en önemli karşılaşmalarından birini ekran başında takip edebilecek.

MAÇ SAATİ VE STADYUM BİLGİLERİ

Porto-Rio Ave maçı 23:30'da başlayacak. Karşılaşma, ev sahibi Porto'nun sahası olan Estádio do Dragão stadyumunda oynanacak. Taraftarlar stadyum atmosferini veya canlı yayını tercih ederek maçı izleyebilir.