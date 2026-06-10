Haberler

Portekiz Nijerya maçında Ronaldo oynuyor mu, Osimhen oynuyor mu, Osimhen neden yok?

Portekiz Nijerya maçında Ronaldo oynuyor mu, Osimhen oynuyor mu, Osimhen neden yok?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Portekiz Nijerya maçı öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği konu, Cristiano Ronaldo’nun sahada olup olmayacağı ve Nijerya’nın gol umudu Victor Osimhen’in kadroda yer alıp almayacağı oldu. İki yıldızın karşı karşıya gelip gelmeyeceği büyük heyecan yaratırken, maçın muhtemel ilk 11’leri de gündemin merkezine oturdu.

Portekiz ile Nijerya arasında oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde gözler dünya futbolunun iki önemli ismine çevrildi. Cristiano Ronaldo’nun maça çıkıp çıkmayacağı ve Victor Osimhen’in Nijerya formasıyla sahada olup olmayacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu dev maç, yıldız oyuncuların durumu nedeniyle daha da büyük ilgi görüyor.

NİJERYA, AVRUPA TURUNDA PORTTEKİZ VE POLONYA İLE KARŞILAŞACAK

Nijerya Milli Takımı, Portekiz ve Polonya ile oynayacağı hazırlık maçları kapsamında Avrupa’da sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Lizbon’daki mücadele öncesinde açıklanan kadro ve teknik heyetin değerlendirmeleri, karşılaşmanın önüne geçen başlıklar arasında yer aldı. Teknik ekibin yaptığı son açıklamalar, özellikle eksik oyuncular ve maç planı üzerinden dikkat çekti.

PORTTEKİZ NİJERYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz ile Nijerya, bu akşam saat 22.45’te Lizbon’daki Estadio da Luz’da uluslararası hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Yaklaşık 65 bin seyirci kapasitesine sahip statta oynanacak mücadelede İtalyan hakem Davide Massa görev yapacak. Karşılaşma, iki takım için de hazırlık sürecinin önemli maçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye’de ise mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın farklı ülkelerde çeşitli yayıncılar üzerinden futbolseverlerle buluşması bekleniyor.

OSİMHEN NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen’in Portekiz ve Polonya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunda yer almayacağını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, yıldız golcünün mevcut fiziksel durumu ve takım planlaması nedeniyle bu maçlarda forma giymeyeceği ifade edildi. Bu karar, Nijerya hücum gücü açısından önemli bir eksiklik olarak değerlendirildi.

İlk 11’ler:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum

A takımını kaybediyor! Özel'den ihraç kararlarına zehir zemberek tepki
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız

Trump'tan savaş ilanı! "Çok sert vuracağız" dedi, tarih verdi
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim

Aynur'un katili, vahşi cinayeti tek tek anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı

İşte Amedspor'un yeni teknik adamı
TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı

Ankaragücü, Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD açıklaması: Firmanın yükümlülükleri hala geçerli

Bakanlıktan dünya devinin askıya aldığı fabrika projesi için açıklama
Yapay zeka destekli la kendisini MİT'le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı

Fotoğraflardaki acayiplik fark edilince anında gözaltına alındı
İran: Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak

İran'dan bu kez tüm dünyayı alarma geçirecek tehdit
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı
Ne Vedat ne de Guirassy! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor

Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha