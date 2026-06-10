Portekiz Nijerya maçında Ronaldo oynuyor mu, Osimhen oynuyor mu, Osimhen neden yok?

Portekiz ile Nijerya arasında oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde gözler dünya futbolunun iki önemli ismine çevrildi. Cristiano Ronaldo’nun maça çıkıp çıkmayacağı ve Victor Osimhen’in Nijerya formasıyla sahada olup olmayacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu dev maç, yıldız oyuncuların durumu nedeniyle daha da büyük ilgi görüyor.

NİJERYA, AVRUPA TURUNDA PORTTEKİZ VE POLONYA İLE KARŞILAŞACAK

Nijerya Milli Takımı, Portekiz ve Polonya ile oynayacağı hazırlık maçları kapsamında Avrupa’da sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Lizbon’daki mücadele öncesinde açıklanan kadro ve teknik heyetin değerlendirmeleri, karşılaşmanın önüne geçen başlıklar arasında yer aldı. Teknik ekibin yaptığı son açıklamalar, özellikle eksik oyuncular ve maç planı üzerinden dikkat çekti.

PORTTEKİZ NİJERYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz ile Nijerya, bu akşam saat 22.45’te Lizbon’daki Estadio da Luz’da uluslararası hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Yaklaşık 65 bin seyirci kapasitesine sahip statta oynanacak mücadelede İtalyan hakem Davide Massa görev yapacak. Karşılaşma, iki takım için de hazırlık sürecinin önemli maçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye’de ise mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın farklı ülkelerde çeşitli yayıncılar üzerinden futbolseverlerle buluşması bekleniyor.

OSİMHEN NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen’in Portekiz ve Polonya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunda yer almayacağını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, yıldız golcünün mevcut fiziksel durumu ve takım planlaması nedeniyle bu maçlarda forma giymeyeceği ifade edildi. Bu karar, Nijerya hücum gücü açısından önemli bir eksiklik olarak değerlendirildi.

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