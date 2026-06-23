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Portekiz Dünya Kupası kazandı mı, Portekiz'in Dünya Kupası var mı?

Portekiz Dünya Kupası kazandı mı, Portekiz'in Dünya Kupası var mı?
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Portugal Dünya Kupası kazandı mı sorusu futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Portekiz Milli Takımı, uluslararası arenada güçlü kadrolara sahip olmasına rağmen FIFA Dünya Kupası’nı henüz kazanmış değil. Özellikle son yıllarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Portekiz, kupanın favori ekipleri arasında gösterilse de şampiyonluk hasreti devam ediyor.

Portekiz’in Dünya Kupası geçmişi incelendiğinde, en büyük başarının 1966 yılında elde edilen üçüncülük olduğu görülüyor. O tarihten bu yana yarı final seviyesini aşamayan ekip, Cristiano Ronaldo döneminde de kupaya ulaşamadı. Buna rağmen Portekiz, her turnuvada iddialı kadrosu ve güçlü performansıyla Dünya Kupası tarihinin en dikkat çeken takımlarından biri olmayı sürdürüyor.

PORTEKİZ DÜNYA KUPASI KAZANDI M?

Portugal Dünya Kupası kazandı mı sorusu futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Portekiz Milli Takımı, güçlü kadrolarına ve yıldız oyuncularına rağmen FIFA Dünya Kupası’nı bugüne kadar kazanmış değil. Turnuva tarihindeki en büyük başarısını ise üçüncülük derecesiyle elde etti.

Portekiz, Dünya Kupası tarihinde en dikkat çeken performansını 1966 yılında sergileyerek üçüncü sırayı almayı başardı. O tarihten sonra birçok turnuvaya katılan ekip, çeyrek final ve yarı final aşamalarına kadar yükselse de şampiyonluk kupasını kaldıramadı. Buna rağmen Portekiz, modern futbolun en güçlü milli takımlarından biri olarak gösterilmeye devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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