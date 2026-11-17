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Polonya - İsveç maçı, bugün 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak ve A Para kanalından canlı olarak yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak karşılaşmaya Wroclaw'daki Tarczynski Arena ev sahipliği yapacak. Polonya - İsveç maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir ve hangi platformlarda yayınlanacak soruları, maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Polonya - İsveç maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.

POLONYA - İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya - İsveç maçı, A Para kanalından canlı olarak yayınlanacak.

POLONYA - İSVEÇ MAÇI A PARA CANLI NASIL İZLENİR?

A Para, Digiturk'te 43. kanaldan izlenebiliyor. Şifresiz yayın yapan kanal, karşılaşmayı Türkiye'deki futbolseverlere canlı olarak ulaştıracak.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

POLONYA - İSVEÇ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Polonya - İsveç maçı şifresiz olarak yayınlanacak. A Para'yı izleyebilen futbolseverler karşılaşmayı ücretsiz takip edebilecek.

POLONYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Polonya - İsveç maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.

POLONYA - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonya - İsveç maçı Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverler yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmeli.

POLONYA - İSVEÇ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Polonya ile İsveç arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, Polonya'nın Wroclaw kentindeki Tarczynski Arena'da oynanacak.

POLONYA - İSVEÇ MAÇI NEDEN A PARA'DA?

Uluslar Ligi'nde aynı saatte oynanan çok sayıda maç bulunduğu için yayıncı kuruluş, karşılaşmaları farklı kanallara dağıtıyor. Polonya - İsveç mücadelesi de bu kapsamda A Para ekranlarında yayınlanacak.