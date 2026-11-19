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2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM takvimine uygun olarak 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebiliyor. Lise mezunlarının polis olabilmesi için KPSS değil, YKS puanı aranıyor. Lise mezunu adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesindeki Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) alımlarına YKS puanlarıyla başvurabiliyor. Lisans ve ön lisans mezunlarına yönelik POMEM alımlarında ise KPSS'nin lisans ve ön lisans puan türleri kullanılıyor. Polislik alımı ne zaman, KPSS lise puanıyla polis olunur mu, PMYO alımı ne zaman yapılacak ve başvuru şartları neler soruları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte polislik alımına ilişkin tüm detaylar.

2026 KPSS LİSE PUANI İLE POLİS OLUNUR MU?

Hayır. KPSS Ortaöğretim (P94) puanı polis alımlarında kullanılmıyor. Lise mezunlarının polis olabilmesi için PMYO alımlarına YKS puanıyla başvurması gerekiyor.

LİSE MEZUNLARI NASIL POLİS OLUR?

Lise mezunu adaylar, Polis Meslek Yüksekokulu'na öğrenci olarak alınıyor. PMYO alımlarında adaylardan YKS kapsamında belirlenen asgari puan şartı aranıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar; sağlık, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarından geçiyor. PMYO'yu başarıyla tamamlayan öğrenciler polis memuru olarak göreve başlıyor.

POLİSLİK ALIMI NE ZAMAN?

PMYO ve POMEM alımlarına ilişkin başvuru tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanıyor. 2027 yılı alımlarına ilişkin başvuru takvimi henüz duyurulmadı. Adayların Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi pa.edu.tr üzerindeki duyuruları takip etmesi öneriliyor.

POMEM ALIMINDA HANGİ PUAN İSTENİYOR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) alımlarına lisans ve ön lisans mezunları başvurabiliyor. Bu alımlarda adaylardan KPSS'nin ilgili lisans ya da ön lisans puan türlerinden asgari puan şartı aranıyor. Lise mezunları POMEM alımlarına başvuramıyor.

KPSS P94 PUANI İLE HANGİ KADROLARA BAŞVURULABİLİR?

Lise mezunları KPSS P94 puanlarıyla destek personeli, teknisyen, hemşire, aşçı, şoför, güvenlik görevlisi ve hizmetli gibi kadrolara yapılan merkezi yerleştirmelere ve kurum alımlarına başvurabiliyor.