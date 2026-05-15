İzmir’in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Point Bornova AVM, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından başlatılan kapsamlı satış süreciyle yeniden gündeme geldi. Peki, Point Bornova AVM satışa mı çıkarıldı, satış fiyatı ne kadar? TMSF Point Bornova AVM ihalesi ne zaman? Detaylar...

POINT BORNOVA AVM SATIŞA MI ÇIKARILDI?

İzmir’in en önemli ticari merkezlerinden biri olarak öne çıkan Point Bornova AVM, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen kapsamlı bir satış süreciyle yeniden gündeme geldi. TMSF yönetiminde bulunan ve kayyım kontrolü altında faaliyetlerini sürdüren Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme bünyesindeki dev ticari kompleks için satış kararı alındı.

Söz konusu süreç, yalnızca bir gayrimenkul satışından ibaret olmayıp; 145 taşınmaz ve işletme varlığını kapsayan geniş ölçekli bir “ticari ve iktisadi bütünlük” satışı olarak planlandı. Bu yapı içerisinde AVM’nin yanı sıra çeşitli ticari alanlar, işletme hakları ve tamamlayıcı mülkler de yer alıyor.

TMSF tarafından yürütülen ihale süreci, yatırımcı ilgisini artırmak amacıyla şeffaflık esasına dayalı olarak iki aşamalı bir modelle tasarlandı. İlk aşama kapalı zarf teklif, ikinci aşama ise açık artırma yöntemi olarak belirlendi.

POINT BORNOVA AVM SATIŞ FİYATI NE KADAR?

İhale kapsamında belirlenen başlangıç ve muhammen bedel, yatırım dünyasında dikkat çeken bir seviyede açıklandı. TMSF’nin resmi satış ilanına göre Point Bornova AVM için toplam muhammen bedel 1 milyar 700 milyon TL olarak duyuruldu.

Bu rakam, yalnızca AVM yapısını değil; aynı zamanda 145 taşınmazı ve işletme haklarını da içeren bütüncül bir varlık paketini temsil ediyor. Dolayısıyla satış fiyatı, tek bir gayrimenkul değerlemesinden ziyade geniş ölçekli bir ticari portföyün toplam değeri olarak değerlendiriliyor.

İhaleye katılım sağlamak isteyen yatırımcıların ayrıca ciddi bir teminat yükümlülüğü bulunuyor. Buna göre:

Teminat bedeli: 170 milyon 20 bin TL

Ödeme koşulu: Resmi teklif öncesi yatırılması zorunlu

Ek yükümlülük: Satış bedeline ek olarak %20 KDV’nin peşin ödenmesi

Bu finansal yapı, ihalenin yüksek ölçekli yatırımcılar için planlandığını ve sürecin ciddi sermaye gerektirdiğini ortaya koyuyor.

TMSF POINT BORNOVA AVM İHALESİ NE ZAMAN?

TMSF tarafından açıklanan takvime göre ihale süreci net bir zaman planlamasıyla ilerliyor. Yatırımcıların tekliflerini belirlenen tarihlere uygun şekilde iletmesi zorunlu tutuldu.

İhale sürecine ilişkin kritik tarihler şu şekilde belirlendi:

Bilgi odası erişimi: 20 Mayıs – 15 Haziran 2026

Son teklif teslim tarihi: 16 Haziran 2026 – saat 16:00

Ana ihale (açık artırma): 17 Haziran 2026 – saat 14:00

Pazarlık aşaması (gerekirse): 19 Haziran 2026’da sonuçlandırma

İhale, TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan merkez binasında gerçekleştirilecek. Süreç, ilk aşamada kapalı zarf yöntemiyle tekliflerin alınması, ardından uygun görülen teklifler üzerinden açık artırmaya geçilmesi şeklinde ilerleyecek.

Eğer ilk turda gelen teklifler beklenen seviyenin altında kalırsa, Fon Kurulu kararıyla pazarlık süreci devreye alınacak ve nihai karar bu aşamada verilecek.