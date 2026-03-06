Son dönemlerde araç plakalarına QR kod ve karekod eklenip eklenmeyeceği tartışılıyor. Ulaştırma ve trafik mevzuatındaki son gelişmeler, sürücülerin plakalarındaki kodlarla ilgili hak ve sorumluluklarını mercek altına alıyor. Araç sahipleri için zorunluluk durumunu ve olası cezaları öğrenmek için haberimizi inceleyin.

PLAKADA QR KOD, KAREKOD ZORUNLU MU?

1 Ocak 2024'ten itibaren tescil edilen yeni araçlar ve plaka değişikliği yapılan araçlar için QR kodlu (karekod) plaka zorunludur. Bu, sahteciliği önlemek için getirilen bir uygulamadır. Ancak, 2024 öncesi araçların plakalarını hemen değiştirme zorunluluğu yoktur; sadece yeni tescil/değişim durumlarında geçerlidir.

KAREKODLU PLAKA NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Karekodlu plakalar, araçların kimliğini dijital olarak doğrulamak için tasarlanmıştır. Plakalarda bulunan karekod sayesinde, plakanın orijinalliği anında kontrol edilebilir ve sahte plaka kullanımı önemli ölçüde azaltılır. Trafik denetimlerinde güvenlik güçleri, karekodu akıllı cihazlarla hızlıca tarayarak aracın tüm kayıt bilgilerine ulaşabilir. Bu sistem, hem denetim sürecini hızlandırır hem de plaka kontrollerinin güvenilirliğini artırır.

ÇALINTI ARAÇLARIN TESPİTİNDE KAREKODLU PLAKANIN ROLÜ

Karekodlu plakalar, çalıntı araçların tespit edilmesini kolaylaştırır. Plakadaki karekod, araç sahibine ait tescil bilgilerini içerdiğinden, sahtecilik veya çalıntı durumları hızlıca fark edilebilir. Trafik kameraları ve mobil denetim ekipleri, karekodu anında okuyarak aracın kaydını kontrol edebilir. Bu sayede kaçak geçişler ve yasadışı faaliyetler önlenebilir.

TRAFİK VE GÜVENLİK İÇİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Karekodlu plakalar, yetkili kişiler için araç ve sahip bilgilerine hızlı erişim imkanı sunar. Plakadan aracın modeli, rengi, ilk tescil tarihi gibi detaylara ulaşılabilir. Bu bilgiler, trafik kazaları, yasal süreçler veya güvenlik değerlendirmeleri sırasında kritik öneme sahiptir. Sistem, hem araç sahipleri hem de kamu güvenliği açısından daha düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturur.

KAREKODLU PLAKA KULLANIMI ZORUNLU MU?

Türkiye'de karekodlu plaka bazı araç grupları için zorunlu hale getirilmiştir. Ticari araçlar, toplu taşıma ve belirli hizmet araçları bu kapsama girebilir. Özel araçlar için ise karekodlu plaka hâlâ isteğe bağlıdır. Ancak güvenlik ve denetim kolaylığı göz önünde bulundurulduğunda, ilerleyen yıllarda bu uygulamanın daha geniş araç grupları için zorunlu olabileceği öngörülmektedir. Araç sahiplerinin, güncel yönetmelikleri takip ederek karekodlu plakaya geçiş konusunda bilinçli olması önemlidir.