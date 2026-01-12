Haberler

Pınar Altuğ kendisinde 450 bin TL isteyen takipçisine ne dedi? Pınar Altuğ 450 bin TL olayı nedir?

Sosyal medyada her gün yüzlerce mesaj alan ünlü isimlerden biri olan Pınar Altuğ, bu kez gelen bir mesaj karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun paylaştığı tek bir mesaj, kısa sürede gündemi değiştirdi. Peki, Pınar Altuğ kendisinde 450 bin TL isteyen takipçisine ne dedi? Pınar Altuğ 450 bin TL olayı nedir?

Ünlü bir isme atılan tek bir mesaj, sosyal medyanın gündemine oturdu. İstenen rakamı görenler "Bu kadar da olmaz" derken, Pınar Altuğ'un verdiği yanıt tartışmaları alevlendirdi. Kimi destekledi, kimi eleştirdi… O paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PINAR ALTUĞ KENDİSİNDEN 450 BİN TL İSTEYEN TAKİPÇİSİNE NE DEDİ?

Pınar Altuğ, kendisine özel mesaj yoluyla 450 bin TL isteyen takipçisinin mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, bu talebe şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Yani zor durumda elbet, anlarım. Ama birinden bu kadar rahat para istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor" ifadeleriyle yanıt verdi.

PINAR ALTUĞ 450 BİN TL OLAYI NEDİR?

Olay, Pınar Altuğ'un bir takipçisinin zor durumda olduğunu belirterek yüksek bir meblağ olan 450 bin TL talep etmesiyle gündeme geldi. Altuğ, bu mesajı ifşa ederek sosyal medyada paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, hayranları arasında destekleyenler ve eleştirenler olmak üzere farklı görüşler ortaya çıktı.

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

Pınar Altuğ, 2 Eylül 1974 doğumlu, mankenlikten oyunculuğa uzanan kariyeriyle tanınan Türk oyuncu ve sunucudur. 1994 yılında Miss Turkey seçilerek adını duyurdu. En büyük çıkışını "Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı ve Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri haline geldi.

PINAR ALTUĞ KAÇ YAŞINDA?

Pınar Altuğ, 2 Eylül 1974 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

PINAR ALTUĞ NERELİ?

Pınar Altuğ, İstanbul doğumludur ve aslen İstanbulludur.

PINAR ALTUĞ'UN KARİYERİ

Pınar Altuğ, mankenliğe lise yıllarında başladı. 21 yaşında Miss Turkey seçilmesinin ardından sunuculuk kariyerine adım attı. 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisiyle televizyon tarihine geçen bir başarı yakaladı. Oyunculuğun yanı sıra birçok televizyon programı sundu, sinema ve dizi projelerinde yer aldı ve uzun yıllar markaların reklam yüzü oldu.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
