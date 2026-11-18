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Pınar Altuğ 52 yaşında. 2 Eylül 1974'te İstanbul'da doğan oyuncu, Türkiye güzeli seçildiği 1994'te 20 yaşındaydı.

Adı bu sabah bir emlak haberiyle konuşuldu. Sabah yazarı Bülent Cankurt'un aktardığına göre Altuğ, Bebek'te ünlü bir mekânın üst katındaki Boğaz manzaralı dairesini 85 milyon TL'ye sattı. Oyuncu daha önce bu evi 2,5 milyon dolara sattığı yönündeki haberleri yalanlamıştı.

PINAR ALTUĞ KAÇ YAŞINDA?

Pınar Altuğ, 2 Eylül 1974 doğumlu olduğu için bugün 52 yaşında. Yeni yaşına iki buçuk ay önce girdi.

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

Pınar Altuğ oyuncu, televizyon sunucusu ve eski manken. Mankenliğe lisedeyken başladı, 1994'te Miss Turkey'de birinci oldu ve aynı yıl Türkiye'yi Miss World'de temsil etti. Podyumu 1999'da bıraktı; mutfak programı Pınar'ın Yemek Zevki ile televizyona geçti.

En çok bilinen rolü Çocuklar Duymasın'daki Meltem. Dizi 2002-2005, 2010-2014 ve 2017-2019 arasında üç ayrı dönem yayımlandı, Altuğ üçünde de başroldeydi. Sunuculukta Türkiye'nin Yıldızları, Bir Şarkısın Sen ve Sizi Böyle Alalım var; 2026'da Pınar Altuğ Atacan ile Kim O? adlı programla ekrana döndü.

PINAR ALTUĞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Pınar Altuğ ilk başrolünü Kurt Kapanı'nda oynadı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir, İlk Aşkım, Deli Dolu ve Aile Reisi geldi; Reyting Hamdi'de konuk olarak kendini canlandırdı. Sinemada 2008'de Asteriks Olimpiyat Oyunları'nda seslendirme yaptı, 2025 yapımı Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları'nda başrol aldı.

PINAR ALTUĞ NE MEZUNU?

Pınar Altuğ, Saint Benoît Fransız Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde işletme okumaya başladı ama bölümü bitirmedi.

PINAR ALTUĞ'UN EŞİ KİM?

Pınar Altuğ'un eşi oyuncu Yağmur Atacan. Çift 2008'de evlendi ve 2009'da bir kızları oldu. Altuğ'un ilk evliliği 2000'de gemi brokeri Umut Elçioğlu ile olmuştu; bu evlilik boşanmayla bitti.