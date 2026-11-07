Pierria Henry kimdir? 4 yıllık doping cezası alan eski Fenerbahçeli Maccabi yolunda

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Pierria Henry'ye dört yıllık men cezası getiren doping testi, 3 Kasım 2022'de Baskonia ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan EuroLeague maçının ardından yapılmıştı. Aynı Maccabi, şimdi 33 yaşındaki oyun kurucuyu kadrosuna katmak istiyor.

Henry, Ocak 2023'ten beri resmi maça çıkmadı.

PİERRİA HENRY MACCABİ'YE Mİ GİDİYOR?

Pierria Henry, Maccabi Tel Aviv ile anlaşmaya yakın. İspanyol gazeteci Chema de Lucas ve İsrailli gazeteci Moshe Barda'nın 7 Kasım 2026'da paylaştığı bilgilere göre İsrail ekibi, Amerikan-Senegalli oyun kurucuyu bir süre deneyecek.

Maccabi, EuroLeague'de 10 maçta yalnızca 2 galibiyet aldı ve sondan ikinci sırada. Henry'nin FIBA'dan aldığı cezanın süresi Ocak 2027'de doluyor.

PİERRİA HENRY KİMDİR?

Pierria Henry, Amerikan-Senegalli bir oyun kurucu. Türkiye'de Tofaş ve Fenerbahçe formalarını giydi, İspanya'da Baskonia ile lig şampiyonluğu yaşadı.

Üniversitede Charlotte 49ers'ta oynayan Henry, 2015 NBA Draftı'nda seçilmedi ve profesyonel kariyerine Gürcistan'da Vita Tbilisi'de başladı. 2021'de Senegal vatandaşlığı aldı.

PİERRİA HENRY NEDEN CEZA ALDI?

Pierria Henry, doping testinde idrar örneğine müdahale ettiği gerekçesiyle ceza aldı. Baskonia-Maccabi Tel Aviv maçından sonra verdiği örnekte sentetik idrar kullanıldığına dair bulgu çıktı.

Baskonia, Ocak 2023'te oyuncunun sözleşmesini askıya aldı. FIBA, Şubat 2024'te 48 ay men cezası verdi. Henry'nin Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itiraz 2025'te reddedildi ve ceza onandı.

PİERRİA HENRY KAÇ YAŞINDA?

Pierria Henry 33 yaşında. Son resmi maçına 30 yaşındayken, Ocak 2023'te Baskonia formasıyla çıktı.

PİERRİA HENRY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Pierria Henry, Vita Tbilisi'nin ardından Almanya'da ratiopharm Ulm, İsrail'de Hapoel Eilat formalarını giydi. 2017-18 sezonunda Tofaş'ta oynadı ve Basketbol Süper Ligi'nde 29 maçta ortalama 9,6 sayı, 5,9 asist üretti.

Ertesi sezon Rusya'nın UNICS Kazan takımına geçti. Kazan ekibiyle EuroCup finaline kaldı, normal sezonun en değerli oyuncusu seçildi. 2019'da gittiği Baskonia ile 2020'de İspanya Ligi şampiyonu oldu; 2020 ve 2021'de EuroLeague'de en çok top çalan oyuncuydu.

2021-22 sezonunu Fenerbahçe'de geçirdi ve sarı-lacivertlilerle Türkiye şampiyonluğu kazandı. Sezon sonunda NBA'de şansını denedi, Ekim 2022'de Houston Rockets ile imzaladığı sözleşme üç gün sonra sona erdi. Aynı ay ikinci kez Baskonia'ya döndü ve EuroLeague'de 13 maçta ortalama 9,9 sayı, 6,2 asistle oynadı.