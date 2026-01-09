Perperişan şarkı sözleri: Mabel Matiz Perperişan şarkısının sözleri neler, neden mahkeme süreci başlatıldı?
Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı son günlerde sadece müzik listelerinde değil, hukuki bir tartışmanın odağında yer alıyor. Şarkının sözlerinin içeriği ve dijital platformlardaki paylaşım şekli, sosyal medyada ve yasal süreçlerde gündem yaratırken, "Perperişan sözleri ne anlatıyor ve neden mahkeme süreci başladı?" gibi sorular gündemin üst sıralarında yer alıyor. Peki, Perperişan şarkı sözleri: Mabel Matiz Perperişan şarkısının sözleri neler, neden mahkeme süreci başlatıldı?
Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısı, sözlerinin içeriği ve dijital platformlarda yayımlanma şekli nedeniyle tartışma konusu oldu. Şarkının sözleri ve yayımı, kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken, aynı zamanda hukuki bir sürecin de başlatılmasına yol açtı. "Perperişan şarkısının sözleri ne ifade ediyor ve mahkeme süreci nasıl başladı?" Konu ile ilgili detaylar haberinde devamında yer alıyor.
ŞARKI SÖZLERİ
Canıma yetti belalı bekarlık
Yanmalı hangisine?
Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı
Bir koşu annesine
O bana gelmeli, tadıma varmalı
O cici toy bebe onun nesine?
Diyo' şeytan "Üstüne atla da"
"Sal kuşu hanesine"
Yanıma yatmalı, beni de katmalı
Çiğnediği sakızın nanesine
Diyo' şeytan "Üstüne atla da"
"Sal kuşu hanesine"
Canım ister soysunlar beni
Onla bi' yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler
Hani ikimiz bi' gömlekte
Kalmaz bu muallakta
Kara sevdam, dönmek yok
İsterse topa koysunlar
Canıma yetti belalı bekarlık
Yanmalı hangisine?
Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı
Bir koşu annesine
O bana gelmeli, tadıma varmalı
O cici toy bebe onun nesine?
Diyo' şeytan "Üstüne atla da"
"Sal kuşu hanesine"
Canım ister soysunlar beni
Onla bi' yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler
Canım ister soysunlar beni
Onla bi' yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler
Hani ikimiz bi' gömlekte
Kalmaz bu muallakta
Kara sevdam, dönmek yok
İsterse topa koysunlar
Canım ister soysunlar beni
Onla bi' yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler
Hani ikimiz bi' gömlekte
Kalmaz bu muallakta
Kara sevdam dönmek yok
İsterse topa koysunlar
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme, dosyayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ihbar etti. Duruşma 27 Mart 2026 tarihine ertelendi.
İDDİANAMEDEN
Hazırlanan iddianamede, 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ya da ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu ve cinsel birleşmeye yönelik herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde betimlemeler yapıldığı belirtildi.
Şarkının, şüpheli Mabel Matiz'in rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada ve dijital platformlarda umuma açık bir şekilde yayınlandığı, yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının uygulanmadığı vurgulandı.
Şarkının bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtilen iddianamede, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlanmış olmasının, şüpheli Mabel Matiz'in üzerine atılı suçun nitelikli haline sebebiyet verdiğine kanaat getirildi.
Mabel Matiz'in ifadesinde, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip, şarkıda geçen 'Diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözünü sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylediği vurgulanan iddianamede; şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında, şüphelinin savunmasını karşılamadığı belirtildi. 'Mabel Matiz' mahlaslı Fatih Karaca'nın, 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.