Perperişan şarkı sözleri: Mabel Matiz Perperişan şarkısının sözleri neler, neden mahkeme süreci başlatıldı?

Perperişan şarkı sözleri: Mabel Matiz Perperişan şarkısının sözleri neler, neden mahkeme süreci başlatıldı?
Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı son günlerde sadece müzik listelerinde değil, hukuki bir tartışmanın odağında yer alıyor. Şarkının sözlerinin içeriği ve dijital platformlardaki paylaşım şekli, sosyal medyada ve yasal süreçlerde gündem yaratırken, "Perperişan sözleri ne anlatıyor ve neden mahkeme süreci başladı?" gibi sorular gündemin üst sıralarında yer alıyor. Peki, Perperişan şarkı sözleri: Mabel Matiz Perperişan şarkısının sözleri neler, neden mahkeme süreci başlatıldı?

Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısı, sözlerinin içeriği ve dijital platformlarda yayımlanma şekli nedeniyle tartışma konusu oldu. Şarkının sözleri ve yayımı, kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken, aynı zamanda hukuki bir sürecin de başlatılmasına yol açtı. "Perperişan şarkısının sözleri ne ifade ediyor ve mahkeme süreci nasıl başladı?" Konu ile ilgili detaylar haberinde devamında yer alıyor.

ŞARKI SÖZLERİ

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo' şeytan "Üstüne atla da"

"Sal kuşu hanesine"

Yanıma yatmalı, beni de katmalı

Çiğnediği sakızın nanesine

Diyo' şeytan "Üstüne atla da"

"Sal kuşu hanesine"

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo' şeytan "Üstüne atla da"

"Sal kuşu hanesine"

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam dönmek yok

İsterse topa koysunlar

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, dosyayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ihbar etti. Duruşma 27 Mart 2026 tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede, 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ya da ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu ve cinsel birleşmeye yönelik herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde betimlemeler yapıldığı belirtildi.

Şarkının, şüpheli Mabel Matiz'in rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada ve dijital platformlarda umuma açık bir şekilde yayınlandığı, yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının uygulanmadığı vurgulandı.

Şarkının bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtilen iddianamede, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlanmış olmasının, şüpheli Mabel Matiz'in üzerine atılı suçun nitelikli haline sebebiyet verdiğine kanaat getirildi.

Mabel Matiz'in ifadesinde, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip, şarkıda geçen 'Diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözünü sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylediği vurgulanan iddianamede; şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında, şüphelinin savunmasını karşılamadığı belirtildi. 'Mabel Matiz' mahlaslı Fatih Karaca'nın, 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
