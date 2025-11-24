Haberler

Perinaz Şiri kimdir? Kısmetse Olur 3. sezon yarışmacısı Perinaz Şiri kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Güncelleme:
Kısmetse Olur 3. sezonuyla ekranlara gelen Perinaz Şiri, izleyicilerin ilgisini çeken isimlerden biri oldu. Peki, Perinaz Şiri kimdir? Kısmetse Olur 3. sezon yarışmacısı Perinaz Şiri kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur 3. sezonda yer alan Perinaz Şiri, izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Yarışmadaki duruşu, tavırları ve karakteriyle dikkat çeken Perinaz Şiri hakkında "Kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor?" soruları kısa sürede araştırılmaya başlandı. Perinaz Şiri ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

PERİNAZ ŞİRİ KİMDİR?

Perinaz Şiri, mimarlık ve modellik alanlarında faaliyet gösteren bir isimdir. Türkiye'de yaşamını sürdüren Şiri, yarışmacı olarak katıldığı Kısmetse Olur programıyla da adını geniş kitlelere duyurmuştur. Estetik bakış açısı, yaratıcı tarzı ve sahnedeki duruşuyla hem yarışmacılar hem de izleyiciler tarafından dikkatle takip edilmektedir.

PERİNAZ ŞİRİ KAÇ YAŞINDA?

Perinaz Şiri, 28 yaşındadır ve genç yaşına rağmen hem eğitim hem de kariyer alanında önemli adımlar atmıştır.

PERİNAZ ŞİRİ NERELİ?

Perinaz Şiri, aslen İranlıdır ve kökleri bu ülkeye dayanmaktadır. Ancak yaşamını ve kariyerini Türkiye'de sürdürmektedir.

PERİNAZ ŞİRİ NE İŞ YAPIYOR?

Perinaz Şiri, mimar olarak eğitimini tamamlamış ve mimarlık alanında çeşitli projelerde görev almıştır. Bunun yanında modellik kariyerini de aktif şekilde yürütmekte, moda çekimleri ve marka iş birliklerinde yer almaktadır. Sanat ve estetikle ilgisi, onu hem mesleki hem de sosyal alanda farklı bir profil haline getirmiştir.

Sahra Arslan
