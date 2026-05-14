Pendik imam hatip ortaokulu olayı nedir, hangi kitaplar istendi?

Pendik’te bir imam hatip ortaokulunda gündeme gelen kitap listesi iddiası, sosyal medyada kısa sürede tartışma yarattı. “Olayın aslı ne?”, “Hangi kitaplar listede yer aldı?” ve “Süreç nasıl başladı?” soruları kamuoyunun odağına yerleşirken, İstanbul Valiliği’nin açıklamalarıyla birlikte konu daha da dikkat çekici hale geldi. Eğitim çevrelerinde de yakından takip edilen gelişmenin perde arkası merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PENDİK’TE KİTAP LİSTESİ KRİZİ: İMAM HATİP ORTAOKULU GÜNDEMDE

İstanbul Pendik’te bir imam hatip ortaokulunda öğrencilere önerildiği iddia edilen kitap listesi sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Listede yer aldığı öne sürülen bazı yazarlar ve eserler kısa sürede tartışma konusu olurken, olay eğitim camiasında da yakından takip edildi. İddialar, listenin hazırlanış süreci ve içeriğiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi.

VALİLİKTEN SORUŞTURMA VE OKUL MÜDÜRÜNE AÇIĞA ALMA KARARI

Tepkilerin artmasının ardından İstanbul Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan resmi kitap okuma listelerinde sosyal medyada paylaşılan içeriklerin yer almadığı ifade edildi. Süreç kapsamında okul müdürünün açığa alındığı bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.

“İMZA TAKLİT EDİLDİ” İDDİASI: SÜREÇTE YENİ DETAYLAR

Valilik açıklamasında, görüşülen okul müdürünün söz konusu kitap listesinde yer alan imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini ve listeden sonradan haberdar olduğunu söylediği aktarıldı. Olayla ilgili idari soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağı vurgulandı. Gelişmeler yakından takip ediliyor.