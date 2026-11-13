Pelin Öztekin kimdir, kimin kızı? Pelin Öztekin hangi programı sunuyor?

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Now ekranında bir sunucu değişikliği oldu. Kadir Ezildi'nin En Hamarat Benim'i yayından kalktı ve yerine, 9 Kasım 2026'da ilk bölümü yayımlanan Pelin Öztekin'li Gelinler Sofrada geldi.

Ezildi ise boş durmadı. TV8 ile anlaştı, Temizlik Benim İşim adlı yeni programıyla aynı gün ekrana çıktı ve iki program reyting tablosunda karşı karşıya geldi.

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Pelin Öztekin, oyuncu ve televizyon sunucusu; usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı. Geniş kitle onu en çok BKM'nin skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan tanıyor.

Oyunculuğa babasından habersiz başladı. 2005'te gizlice bir oyuncu ajansına kaydoldu. İlk işi olan Hayat Bilgisi'ni de, BKM Mutfak'taki eğitimini de bir süre evde anlatmadı.

PELİN ÖZTEKİN HANGİ PROGRAMI SUNUYOR?

Pelin Öztekin, NOW'da yayımlanan Gelinler Sofrada yarışmasını sunuyor; programda her hafta beş yarışmacı büyük ödül için yarışıyor.

Gelinler Sofrada, En Hamarat Benim'in boşalttığı yere geldi. Kadir Ezildi'nin sunduğu program 23 Ekim 2026 Cuma günü 1105. bölümüyle son kez ekrana çıktı, 26 Ekim'den itibaren kanalın yayın akışında yer almadı ve veda bölümü de çekilmedi.

İlk gün sonuç Öztekin'in lehine olmadı. 9 Kasım'daki Total sıralamasında Temizlik Benim İşim 40. sıraya yerleşirken Gelinler Sofrada 71. sırada kaldı.

PELİN ÖZTEKİN KİMİN KIZI?

Pelin Öztekin, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in kızı. Babası başta oyunculuk kararına karşı çıktı, sonradan kabullendi.

Rasim Öztekin 2021'de hayatını kaybetti. Kızı, babasının ölümünün ardından bir süre ekrandan uzak kaldığını ve yeniden oyunculuk yapmak istediğini anlatmıştı; Gelinler Sofrada bu aradan sonra üstlendiği en görünür iş oldu.

PELİN ÖZTEKİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Pelin Öztekin'in kamera önündeki ilk işi Hayat Bilgisi oldu. Ardından Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosuna girdi. 2018'de Kanal D'de yayımlanan Koca Koca Yalanlar'da ise Canan karakterini oynadı.

PELİN ÖZTEKİN KAÇ KİLO VERDİ?

Pelin Öztekin, mide küçültme ameliyatının ardından dört yılda toplam 93 kilo verdi. Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde 100 ile 120 kilo arasındaydı; 2013'te 156 kiloya çıktı.

Ameliyata 27 yaşındayken karar verdi. "50'yi görememekten korktum" diyerek anlattığı o dönemin sonunda kıyafet bedeni 60'tan 38'e indi.