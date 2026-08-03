Gol yollarındaki etkili oyunuyla adından söz ettiren Vangelis Pavlidis, transfer döneminin de en çok konuşulan futbolcuları arasında yer alıyor. "Pavlidis kimdir, Pavlidis kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?" sorularının yanıtını merak eden futbolseverler, Yunan yıldızın kariyer basamaklarını ve bugüne kadar forma giydiği kulüpleri araştırıyor. İşte Pavlidis'in futbol kariyerine dair merak edilen tüm ayrıntılar.

PAVLIDIS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, MEVKİSİ NE, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yunan futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli golcüler arasında gösterilen Vangelis Pavlidis, Avrupa futbolunda sergilediği başarılı performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Attığı goller ve hücum hattındaki etkili oyunuyla dikkat çeken yıldız futbolcu hakkında "Pavlidis kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?" soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Transfer dönemlerinde ismi sık sık Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılan Pavlidis, kariyerinde Hollanda ve Portekiz başta olmak üzere farklı liglerde önemli başarılara imza attı. İşte Vangelis Pavlidis'in hayatı, futbol kariyeri ve forma giydiği kulüpler hakkında merak edilenler.

PAVLIDIS KİMDİR?

Tam adı Evangelos (Vangelis) Pavlidis olan futbolcu, 21 Kasım 1998 tarihinde Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldi. Futbola küçük yaşlarda başlayan Pavlidis, altyapı eğitimini ülkesinin köklü kulüplerinden Bochum? Hayır; ilk olarak Almopos Aridea ve ardından Alman kulüplerinin altyapı süreçleriyle gelişimini sürdürerek profesyonel kariyerine adım attı. Genç yaşlardan itibaren golcü kimliğiyle ön plana çıkan oyuncu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

PAVLIDIS KAÇ YAŞINDA?

21 Kasım 1998 doğumlu olan Vangelis Pavlidis, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Yunan futbolcu, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde başarılı performansını sürdürmektedir.

PAVLIDIS'İN MEVKİSİ NE?

Vangelis Pavlidis'in asıl mevkisi santrfordur. Ceza sahası içindeki bitiriciliği, hava toplarındaki etkinliği, güçlü fiziği ve takım oyununa katkısıyla dikkat çeken futbolcu, gerektiğinde sol kanatta ve ikinci forvet pozisyonunda da görev yapabilmektedir.

PAVLIDIS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbol kariyeri boyunca birçok önemli takımın formasını giyen Pavlidis'in kariyer yolculuğu şu şekilde sıralanıyor:

• VfL Bochum

• Borussia Dortmund II

• Willem II

• AZ Alkmaar

• Benfica

Gösterdiği performans sayesinde Avrupa futbolunun dikkat çeken golcüleri arasına giren Pavlidis, özellikle AZ Alkmaar'da attığı gollerle büyük çıkış yakaladı. Daha sonra Portekiz temsilcisi Benfica'ya transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Vangelis Pavlidis, Yunanistan Milli Takımı'nın da önemli hücum oyuncuları arasında yer alıyor. Alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra A Milli Takım'a yükselen golcü futbolcu, ülkesini UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası elemeleri ve Dünya Kupası eleme maçlarında temsil etti.

PAVLIDIS'İN OYUN TARZI

Bitiriciliğiyle öne çıkan Pavlidis, yalnızca gol atan bir santrfor olmanın ötesinde takım arkadaşlarına alan açan, pres yapan ve hücum organizasyonlarına katkı sağlayan modern bir forvet olarak değerlendiriliyor. Sağ ve sol ayağını etkili kullanabilmesi, hava toplarındaki başarısı ve hareketli oyun yapısı sayesinde Avrupa'nın önemli golcüleri arasında gösterilmektedir.