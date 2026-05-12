Stadyum girişlerinde zorunlu olan Passolig kartı için 2026 yılı yenileme ücretleri gündemdeki yerini koruyor. En çok merak edilen konuların başında “Passolig yenileme ücreti ne kadar 2026?” sorusu gelirken, taraftarlar hem fiyatları hem de yenileme işlemlerinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Güncellenen ücret tarifesi futbolseverlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

PASSOLİG YENİLEME ÜCRETİ 2026’DA NE KADAR OLDU?

2026 yılı itibarıyla Passolig kart yenileme ücretlerinde güncelleme yapıldı. Yapılan yeni düzenlemeye göre Passolig yenileme ücreti 1.200 TL’ye yükseltildi. Futbol maçlarını stadyumdan takip etmek isteyen taraftarlar için zorunlu olan Passolig kartı, her sezon yenileme işlemi gerektirebiliyor.

PASSOLİG YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Passolig kart yenileme işlemleri dijital platformlar üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Taraftarlar, Passolig’in resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden üyelik girişini yaparak yenileme işlemini tamamlayabiliyor. Ödeme işleminin ardından kart aktif hale gelerek maç girişlerinde kullanılmaya devam edilebiliyor.

PASSOLİG KARTI NEDEN ZORUNLU?

Türkiye’de Süper Lig ve birçok profesyonel futbol maçına girişte Passolig kartı zorunlu olarak kullanılmaktadır. Bu sistem, taraftarların güvenli şekilde stadyuma giriş yapmasını sağlarken aynı zamanda maç biletlerinin dijital ortamda kontrol edilmesine imkan tanır. Yenileme ücretleri ise her yıl güncellenerek kullanıcılarla paylaşılmaktadır.