Pasaport başvurularında ıslak imza ve mühür kalktı mı? Pasaport başvurusu evrak doğrulama nasıl yapılacak?

İçişleri Bakanlığı, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvurularında önemli bir uygulama değişikliğini hayata geçirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte başvuru sürecinde kullanılan basılı evrak, ıslak imza ve mühür zorunluluğu kaldırıldı. Elektronik talep formu uygulamasına geçilmesiyle birlikte evrak doğrulama işlemleri dijital ortamda gerçekleştirilecek. Böylece başvuruların daha hızlı, güvenli ve pratik şekilde tamamlanması hedefleniyor.

PASAPORT BAŞVURULARINDA ISLAK İMZA VE MÜHÜR KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan yeni sistem kapsamında hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvurularında kullanılan ıslak imza ve mühür uygulaması sona erdi.

BASILI EVRAK DÖNEMİ SONA ERDİ

Önceki uygulamada pasaport hakkı bulunan personelin talep formları görev yaptıkları kurumlar tarafından basılı olarak hazırlanıyor, ilgili makamlarca mühürlenip ıslak imza ile onaylandıktan sonra işlem sürecine dahil ediliyordu.

Yeni sistemle birlikte bu süreç tamamen dijital ortama taşındı. Kurumlar tarafından hazırlanan belgeler elektronik imza ve dijital onay kullanılarak doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) gönderiliyor.

Bu değişiklikle birlikte basılı evrak hazırlanması, fiziksel belge taşınması ve manuel onay süreçleri uygulamadan kaldırıldı.

PASAPORT BAŞVURUSU EVRAK DOĞRULAMA NASIL YAPILACAK?

Yeni uygulamaya göre evrak doğrulama işlemleri elektronik sistem üzerinden eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Kurumlar tarafından elektronik imza ve dijital onay ile hazırlanan talep formları doğrudan MERNİS'e iletilecek. Nüfus müdürlükleri de başvuru sırasında gerekli doğrulamaları sistem üzerinden anlık olarak yapabilecek.

Bu sayede geçmişte zaman zaman yaşanan eksik veya hatalı evrak nedeniyle oluşan beklemelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Evrak doğrulama işlemlerinin dijital ortamda gerçekleştirilmesiyle birlikte günler sürebilen kontrol süreçlerinin saniyeler içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

BAŞVURU SÜRECİNDE ZAMAN TASARRUFU HEDEFLENİYOR

Elektronik talep formu uygulamasıyla birlikte nüfus müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemlerin daha kısa sürede tamamlanması öngörülüyor.

Sistem üzerinden yapılan anlık doğrulama sayesinde başvuru belgelerinin kontrolü dijital ortamda gerçekleştirilecek. Böylece vatandaşların gişelerde bekleme sürelerinin minimum seviyeye indirilmesi amaçlanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile yeşil ve gri pasaport başvurularında dijital altyapının kullanılması sayesinde başvuru sürecinin daha pratik ve güvenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda elektronik talep formu sistemi, basılı evrak kullanımının yerini alarak pasaport başvurularındaki işlemlerin elektronik ortam üzerinden yürütülmesini sağlayacak.