Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Parma Udinese maçı hangi kanalda, Parma Udinese maçı nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Parma Udinese maçı hangi kanalda, Parma Udinese maçı nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Serie A’da hafta içi oynanan karşılaşmalarda Parma, sahasında Udinese’yi konuk ediyor. İki İtalyan ekibinin mücadelesi öncesinde futbolseverler “Parma Udinese maçı hangi kanalda?” ve “maç nereden canlı izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

Parma – Udinese maçı bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak. Karşılaşma, Türkiye’de Serie A’nın yayıncısı S Sport’un dijital platformu S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Parma – Udinese maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

PARMA UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Parma ile Udinese arasındaki Serie A karşılaşması, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

PARMA UDİNESE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport Plus ücretli bir dijital platform olduğu için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

PARMA UDİNESE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, S Sport Plus’ın resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden yayına ulaşabilecek. S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için maç yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. Akıllı televizyonlarda ise S Sport Plus uygulaması aracılığıyla yayın takip edilebiliyor.

PARMA UDİNESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.30’da, İtalya yerel saatiyle ise 18.30’da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

PARMA UDİNESE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Parma’nın iç saha maçlarını oynadığı Ennio Tardini Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Parma, taraftarı önünde Udinese karşısında üç puan hedeflerken, Udinese ise deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

PARMA VE UDİNESE HANGİ TAKIM?

Parma, İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesindeki Parma kentinin takımı. Kulüp, 1990’lı yıllarda yaşadığı altın dönemde iki kez UEFA Kupası ve bir kez Kupa Galipleri Kupası kazanarak Avrupa futbolunda iz bırakmıştı. Mali sorunlar nedeniyle 2015’te alt liglere düşen Parma, ardından yeniden Serie A’ya yükseldi. Udinese ise İtalya’nın kuzeydoğusundaki Friuli bölgesinde yer alan Udine kentini temsil ediyor ve uzun yıllardır Serie A’da mücadele eden köklü kulüpler arasında yer alıyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport Plus üzerinden izlenmesi öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü

Spora başladı, 6 ay sonraki halini görenler tanıyamadı!
Herkes öğretmen sanıyordu! Cezaevi firarisi çatıda gizlenirken yakalandı

Herkes öğretmen sanıyordu! Gerçek çatıda ortaya çıktı
91 yaşındaki hastaya hemşire şiddeti! Kamera tüm olanları kaydetti

Hastane odasında skandal! 91 yaşındaki hastaya yaptığı yanına kalmadı
Ünlü oyuncu Daisy May Cooper 24 bedenden 10 bedene düştü

Ünlü oyuncu tam 63 kilo verdi! Son hali şaşkına çevirdi
Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar

Bir dakika bile oynamadılar! 3-0 kazanıp tur atladılar
Kaputtaki görüntü polisi harekete geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

Böyle trafiğe çıktı, polis hemen durdurdu! Gerçek bambaşka çıktı
Belgrad’da İsrail Büyükelçiliğine saldırı! Çocuk yaştaki saldırgan öldürüldü

İsrail Büyükelçiliğine saldırı! Zamanlama manidar