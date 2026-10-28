Parma Udinese maçı hangi kanalda, Parma Udinese maçı nereden CANLI izlenir?

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Parma – Udinese maçı bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak. Karşılaşma, Türkiye’de Serie A’nın yayıncısı S Sport’un dijital platformu S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Parma – Udinese maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

PARMA UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Parma ile Udinese arasındaki Serie A karşılaşması, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

PARMA UDİNESE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport Plus ücretli bir dijital platform olduğu için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

PARMA UDİNESE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, S Sport Plus’ın resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden yayına ulaşabilecek. S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için maç yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. Akıllı televizyonlarda ise S Sport Plus uygulaması aracılığıyla yayın takip edilebiliyor.

PARMA UDİNESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.30’da, İtalya yerel saatiyle ise 18.30’da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

PARMA UDİNESE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Parma’nın iç saha maçlarını oynadığı Ennio Tardini Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Parma, taraftarı önünde Udinese karşısında üç puan hedeflerken, Udinese ise deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

PARMA VE UDİNESE HANGİ TAKIM?

Parma, İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesindeki Parma kentinin takımı. Kulüp, 1990’lı yıllarda yaşadığı altın dönemde iki kez UEFA Kupası ve bir kez Kupa Galipleri Kupası kazanarak Avrupa futbolunda iz bırakmıştı. Mali sorunlar nedeniyle 2015’te alt liglere düşen Parma, ardından yeniden Serie A’ya yükseldi. Udinese ise İtalya’nın kuzeydoğusundaki Friuli bölgesinde yer alan Udine kentini temsil ediyor ve uzun yıllardır Serie A’da mücadele eden köklü kulüpler arasında yer alıyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport Plus üzerinden izlenmesi öneriliyor.