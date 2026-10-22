Panenka nedir, Panenka penaltısı nedir, nasıl atılır?

Panenka, adını bu vuruşu dünyaya tanıtan Çekoslovak futbolcu Antonín Panenka’dan alıyor. Kalecinin bir köşeye atlamasını bekleyip topu kalenin ortasına yumuşak bir aşırtmayla gönderme esasına dayanan bu penaltı, büyük cesaret ve soğukkanlılık gerektiriyor. İşte Panenka penaltısının hikâyesi ve nasıl atıldığına dair bilinmesi gerekenler.

PANENKA NEDİR?

Panenka, futbolda penaltı atışlarında kullanılan özel bir vuruş tekniğinin adı. Bu vuruşta futbolcu, topa güçlü bir şut atacakmış gibi koşup son anda topun altına hafifçe dokunarak onu kalenin ortasına doğru yavaş ve havadan gönderiyor. Kaleci bir köşeye atladığında top, boş kalan orta bölgeden ağlarla buluşuyor.

PANENKA ADINI NEREDEN ALIYOR?

Vuruş, adını Çekoslovak orta saha oyuncusu Antonín Panenka’dan alıyor. Panenka, 1976 Avrupa Şampiyonası finalinde Belgrad’da Batı Almanya karşısında maçın 2-2 bitmesinin ardından gidilen penaltı atışlarında son vuruşu kullandı. Alman kaleci Sepp Maier’in bir köşeye atlamasını bekleyen Panenka, topu kalenin ortasına yumuşak bir aşırtmayla göndererek Çekoslovakya’ya Avrupa şampiyonluğunu getirdi. Bu cesur vuruş, futbol tarihine onun adıyla geçti.

PANENKA PENALTISI NASIL ATILIR?

Panenka penaltısında en önemli unsur zamanlama ve kaleciyi kandırmak. Futbolcu, penaltı noktasına koşarken güçlü bir şut atacakmış izlenimi veriyor. Kalecinin bir köşeye doğru hamle yaptığı anda ise topa sert vurmak yerine ayağının ucuyla altından hafifçe dokunuyor. Böylece top yükselerek yavaşça kalenin ortasına doğru ilerliyor. Vuruşun başarılı olması için kalecinin hamlesini erkenden yapması gerekiyor.

PANENKA NEDEN RİSKLİ?

Panenka, futbolun en riskli penaltı vuruşlarından biri olarak kabul ediliyor. Kaleci yerinde kalırsa ya da hamlesini geç yaparsa, yavaş gelen topu rahatlıkla kurtarabiliyor. Bu durumda vuruşu yapan futbolcu hem penaltıyı kaçırmış hem de eleştirilerin hedefi olmuş oluyor. Bu nedenle Panenka, özellikle kritik anlarda büyük cesaret ve özgüven gerektiren bir vuruş olarak görülüyor.

TARİHE GEÇEN PANENKA PENALTILARI

Panenka’nın ardından birçok ünlü futbolcu bu vuruşu en kritik maçlarda denedi. Zinedine Zidane, 2006 Dünya Kupası finalinde İtalya karşısında Gianluigi Buffon’a karşı attığı ve üst direkten içeri giren Panenka ile hafızalara kazındı. Andrea Pirlo, Euro 2012 çeyrek finalinde İngiltere’ye karşı penaltı atışlarında, Sergio Ramos ise aynı turnuvanın yarı finalinde Portekiz karşısında bu vuruşla gol attı. Bu penaltılar, Panenka’nın büyük turnuvalarda da sıkça başvurulan bir tercih haline gelmesini sağladı.

ANTONÍN PANENKA KİMDİR?

Antonín Panenka, 1948 doğumlu Çek eski futbolcu. Kariyerinin büyük bölümünü Prag ekibi Bohemians’ta geçiren Panenka, Çekoslovakya Milli Takımı formasıyla 1976 Avrupa Şampiyonası’nı kazandı. Futbol tarihinde en çok adı anılan oyunculardan biri olan Panenka, kendi ismini taşıyan penaltı vuruşuyla bugün de hatırlanıyor.