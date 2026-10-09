Panama nerede, hangi kıtada, Panama konumu neresi?

Panama hangi kıtada sorusu, son saatlerde arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Dünyaca ünlü Panama Kanalı ile tanınan ülke, iki okyanusu birbirine bağlayan stratejik konumuyla küresel ticaretin kilit noktalarından biri olarak biliniyor. Peki, Panama nerede bulunuyor, hangi ülkelerle komşu ve başkenti neresi? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

PANAMA NEREDE, HANGİ KITADA? PANAMA'NIN KONUMU NERESİ?

Panama nerede, hangi kıtada, konumu neresi? Ülkenin güneyinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem ve ardından bölge ülkeleri için yapılan tsunami uyarısı, Panama'yı bir anda dünya gündeminin merkezine taşıdı. Gelişmelerin ardından pek çok kişi, ülkenin dünya haritasındaki yerini, komşularını ve coğrafi özelliklerini merak etmeye başladı. İşte Panama hakkında bilinmesi gerekenler...

PANAMA NEREDE?

Panama, Orta Amerika'nın en güneyinde yer alan bir ülkedir. Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan dar bir kara parçası olan Panama Kıstağı üzerinde bulunan ülke, bu konumuyla iki kıta arasında adeta bir köprü görevi görüyor.

PANAMA HANGİ KITADA?

Panama, coğrafi olarak Kuzey Amerika kıtasında yer alıyor ve Orta Amerika bölgesinin bir parçası olarak kabul ediliyor. Güney Amerika kıtasının hemen başlangıcında bulunması nedeniyle zaman zaman iki kıta arasındaki geçiş noktası olarak da tanımlanıyor.

PANAMA'NIN KONUMU VE KOMŞULARI

Panama, batıda Kosta Rika, doğuda ise Kolombiya ile sınır komşusu. Ülkenin kuzey kıyıları Karayip Denizi'ne, güney kıyıları ise Pasifik Okyanusu'na açılıyor. İki büyük su kütlesi arasında uzanan bu dar ve uzun ülke, kıvrımlı yapısıyla haritada kolayca fark ediliyor.

PANAMA'NIN BAŞKENTİ NERESİ?

Panama'nın başkenti ve en büyük şehri Panama City'dir. Pasifik kıyısında yer alan şehir, modern gökdelenleri ve tarihi dokusuyla ülkenin ekonomik ve kültürel merkezi konumunda bulunuyor.

PANAMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Yaklaşık 75 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan Panama'nın nüfusu 4,5 milyon civarında. Ülkenin resmi dili İspanyolca. Panama'da resmi para birimi olarak balboa ile birlikte ABD doları kullanılıyor. 1903 yılında Kolombiya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ülke, bugün bölgenin en hızlı gelişen ekonomileri arasında yer alıyor.

PANAMA KANALI'NIN ÖNEMİ

Panama'yı dünyaca ünlü yapan en önemli unsur, Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlayan Panama Kanalı'dır. 1914 yılında hizmete giren yaklaşık 82 kilometre uzunluğundaki kanal, gemilerin Güney Amerika'nın etrafını dolaşmak zorunda kalmadan iki okyanus arasında geçiş yapmasını sağlıyor. 1999 yılının sonunda yönetimi tamamen Panama'ya devredilen kanal, küresel deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

TÜRKİYE İLE PANAMA ARASINDAKİ SAAT FARKI

Panama, Türkiye'den yaklaşık 11 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor. İki ülke arasında 8 saatlik zaman farkı var ve Panama, Türkiye'nin 8 saat gerisinde yer alıyor. Örneğin Türkiye'de saat 21.00 iken Panama'da saat 13.00 oluyor.

PANAMA NEDEN DEPREM BÖLGESİNDE?

Panama, Karayip, Kokos ve Nazka gibi birçok tektonik levhanın birbirine yakın olduğu, sismik açıdan oldukça hareketli bir bölgede bulunuyor. Bu nedenle ülkede, özellikle Pasifik kıyısı boyunca zaman zaman güçlü depremler yaşanıyor. Son olarak ülkenin güneyinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem de bu hareketli jeolojik yapının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.