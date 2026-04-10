Türkiye’de bir televizyon programıyla geniş kitlelerin dikkatini çeken Palu ailesi olayı, kayıp vakalarıyla başlayıp ağır suç iddialarıyla derinleşen ve yargıya taşınan bir süreç olarak hafızalara kazındı. Özellikle aile içi şiddet, istismar ve cinayet iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay, uzun süren hukuki süreçlerle de dikkat çekti. Peki, Palu ailesi olayı nedir? Palu ailesi kimdir? Detaylar...

PALU AİLESİ OLAYI NEDİR?

Palu ailesi olayı, ilk olarak 2018 yılının Aralık ayında bir televizyon programına yapılan başvuruyla kamuoyunun gündemine geldi. Anne Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte programa katılarak, 2008 yılında kaybolan kızı Meryem Tahnal ile 2009 yılında kaybolan torunu Melike Tahnal’ın bulunmasını talep etti.

Ancak programın ilerleyen yayınlarında ortaya çıkan bilgiler, olayın yalnızca bir kayıp vakası olmadığını gösterdi. Aile üyeleri hakkında çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi son derece ağır iddialar gündeme geldi.

Havva Palu’nun 2011 yılında polise verdiği ifade, sürecin en kritik dönüm noktalarından biri oldu. Bu ifadeye göre:

Meryem Tahnal’ın, eniştesi Tuncer Ustael tarafından cezalandırılmak amacıyla bir ağaca bağlandığı ve aç bırakıldığı,

Bir süre sonra sağlık durumunun kötüleşerek hayatını kaybettiği,

Meryem’in, kardeşi İsa Palu ve Tuncer Ustael tarafından Kocaeli Tütünçiftlik bölgesinde bir yere gömüldüğü iddia edildi.

Aynı ifadede, torun Melike Tahnal’ın da “içine cin kaçtığı” gerekçesiyle Tuncer Ustael tarafından zorla ispirto ve sirke içirilerek öldürüldüğü öne sürüldü. Havva Palu, torununun ölümünden sonra yıkandığını ve beyaz çarşafa sarılarak gömüldüğünü da ifade etti.

Bu iddialar üzerine emniyet ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Ancak süreç içerisinde aile üyeleri ifadelerini geri çekti ve bu ifadeleri “tehdit altında verdiklerini” ileri sürdü. Aynı dönemde yapılan ceset arama çalışmalarının sonuçsuz kalması, soruşturmanın uzun süre netlik kazanamamasına neden oldu.

Televizyon programındaki yayınlarla birlikte olay yeniden gündeme taşındı ve kamuoyu baskısı artınca yargı süreci hız kazandı.

Kocaeli’de yürütülen dava sonucunda, aynı aileden altı sanık hakkında dava açıldı. 13 Şubat 2020 tarihinde görülen davada sanıklar çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Ancak bu kararlar usul yönünden bozuldu ve dosya yeniden yargılama sürecine girdi.

PALU AİLESİ KİMDİR?

Palu ailesi, Kocaeli’de yaşayan ve olay ortaya çıkana kadar geniş kitleler tarafından tanınmayan bir aileydi. Ailenin kamuoyunun gündemine gelmesi, kayıp başvurusu ile başladı.

Ailenin öne çıkan üyeleri şunlardır:

Havva Palu (anne)

İsa Palu (oğlu)

Fatih Palu (oğlu)

Meryem Tahnal (kayıp kızı)

Melike Tahnal (kayıp torunu)

Tuncer Ustael (aile damadı)

2018 yılında yapılan televizyon programı başvurusu, aile içindeki ilişkilerin ve geçmişte yaşanan olayların açığa çıkmasına neden oldu. Özellikle 2008 ve 2009 yıllarında yaşanan kayıp vakalarının, aslında çok daha karanlık iddialarla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Havva Palu’nun geçmişte verdiği ifadeler, aile içindeki olaylara dair ciddi suçlamalar içerirken, bu ifadelerin daha sonra geri çekilmesi süreci daha karmaşık hale getirdi. Bu durum hem hukuki süreci uzattı hem de olayın tam olarak aydınlatılmasını zorlaştırdı.