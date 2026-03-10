Pakistan'da okullar tatil mi edildi, neden tatil edildi? Pakistan'da herkes evden mi çalışıyor, petrol krizi mi var?

Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği petrol krizinin etkileri Pakistan'da hissedilmeye başlandı. Okulların iki hafta tatil edilmesi ve kamu kurumlarında hibrit çalışma uygulamasına geçilmesi, halkın merakını artırdı. Vatandaşlar, "Okullar neden tatil edildi? Herkes evden mi çalışıyor? Gerçekten petrol krizi mi yaşanıyor?" sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PAKİSTAN'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Evet, Pakistan'da tüm ilk ve orta dereceli okullar iki hafta süreyle tatil edildi. Üniversiteler ise ulaşım maliyetlerini azaltmak amacıyla tamamen çevrimiçi eğitime geçti.

PAKİSTAN'DA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

Okullar, Orta Doğu'daki savaşın Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatını aksatması ve bunun sonucunda Pakistan'daki akaryakıt fiyatlarının tarihi seviyelere yükselmesi nedeniyle yakıt tasarrufu amacıyla tatil edildi.

PAKİSTAN'DA HERKES EVDEN Mİ ÇALIŞIYOR?

Herkes tamamen evden çalışmıyor. Kamu kurumlarında personelin yüzde 50'si evden çalışmak zorunda, geri kalan personel ise ofiste görev yapıyor. Bankalar bu uygulamanın dışında tutuldu.

PAKİSTAN'DA NEDEN HERKES EVDEN ÇALIŞIYOR?

Personelin bir kısmının evden çalışması, ülke genelinde petrol ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla alındı. Böylece devlet araçları daha az kullanılıyor ve yakıt tüketimi azalıyor.

PAKİSTAN'DA PETROL KRİZİ Mİ VAR?

Evet, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle küresel petrol fiyatları yükseldi ve Pakistan'da litre başına akaryakıt fiyatları tarihi seviyelere çıktı. Hükümet, bu durumu hafifletmek için okulları tatil etti, kamu personelinin evden çalışmasını zorunlu kıldı ve devlet araçlarına yakıt kısıtlaması getirdi.