Özlem Posbaşoğlu kimdir? Özlem Posbaşoğlu kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Özlem Posbaşoğlu'nun çalışmaları, estetik ve bölgesel incelme alanındaki yenilikçi yöntemleriyle gündemde. İsmi sıkça duyulsa da, Özlem Posbaşoğlu kim, nereli ve kariyer yolculuğu nasıl ilerledi, merak ediliyor. Detaylar haberin devamında…

ÖZLEM POSBAŞOĞLU KİMDİR?

Özlem Posbaşoğlu, zayıflama ve bölgesel incelme alanlarında 16 yılı aşkın süredir danışanlarına hizmet veren bir uzman olarak öne çıkıyor. Fransa'nın Strazburg kentinde başlattığı merkezleri ve geliştirdiği patentli yöntemleriyle bu alanda önemli bir kariyer inşa etti. Klinik çalışmaları, eğitim ve seminerleriyle estetik ve bölgesel incelme sektörüne katkı sağlıyor.

ÖZLEM POSBAŞOĞLU KAÇ YAŞIDA?

Özlem Posbaşoğlu 1984 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

ÖZLEM POSBAŞOĞLU NERELİ?

Özlem Posbaşoğlu, Fransa'nın Strazburg şehrinde doğmuştur.

ÖZLEM POSBAŞOĞLU'NUN KARİYERİ

2003 yılında Strasbourg Université École Privée E.P.C.M'da eğitimini tamamladı, uzmanlığını 2005 yılında aldı.

Kasım 2005'te "L'Expertise Corporelle" adıyla patent aldı ve araştırmalarına başladı.

İlk merkezini 2005'te Strazburg'da açtı, 2007'de ikinci merkezi Vendenheim'de, aynı yıl Colmar'da patentli franchise şubesini hizmete sundu.

2009'da Lüksemburg'da 3. merkezini, 2011'de Strazburg Selestat'ta 4. merkezini faaliyete geçirdi.

2012'de Strazburg Orangerie'de VIP danışanlara özel merkezini açarak danışmanlık hizmetlerine devam etti.

Fransa'da yürüttüğü klinik çalışmalar ve verdiği eğitimler, sektörde bölgesel incelme ve estetik alanında fark yaratmasına katkı sağladı.