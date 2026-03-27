Türkiye’de yerel yönetimler ve siyaset gündemi, son dönemde Uşak merkezli gelişmelerle yeniden hareketlenmiş durumda. Özellikle 2024 yerel seçimleri sonrası göreve gelen isimlerden biri olan Özkan Yalım, hem siyasi geçmişi hem de hakkında yürütülen soruşturma iddialarıyla kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki, Özkan Yalım kimdir, evli mi? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Detaylar...

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM KİMDİR?

1969 yılında Uşak’ta doğan Özkan Yalım, eğitim hayatının tamamını doğduğu şehirde tamamladı. İlk, orta ve lise eğitimini Uşak’ta alan Yalım, iş hayatına ise özellikle nakliye ve akaryakıt sektörlerinde atıldı. Bu alanlarda edindiği deneyim, onun ticari anlamda tanınan bir isim haline gelmesini sağladı.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında devam eden Yalım, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 25., 26. ve 27. dönemlerde Uşak milletvekili olarak görev yaptı. Ancak sonraki seçimlerde yeniden milletvekili seçilemedi.

15 Eylül 2023 tarihinde CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel’e destek verdiğini kamuoyuna duyurdu. Bu süreç, parti içindeki pozisyonunu da güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde ise Uşak Belediye Başkanı seçilerek aktif yerel yönetim görevine başladı.

ÖZKAN YALIM EVLİ Mİ?

Özkan Yalım’ın özel hayatına ilişkin bilgilere göre kendisi evlidir ve üç çocuk babasıdır.

ÖZKAN YALIM KAÇ YAŞINDA?

1969 doğumlu olan Özkan Yalım, 2026 yılı itibarıyla 57 yaşındadır.

ÖZKAN YALIM NERELİ?

Özkan Yalım, doğma büyüme Uşaklıdır. Eğitimini ve hayatının büyük bölümünü bu şehirde geçirmiş olması, yerel seçimlerde güçlü bir taban oluşturmasında etkili olmuştur. Uşak ile olan bu güçlü bağı, siyasi kariyerinde önemli bir avantaj olarak öne çıkmaktadır.

ÖZKAN YILDIRIM NEDEN GÖZALTIN ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart 2026 tarihinde Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği, belediye başkan yardımcılarının Uşak Spora yardım/bağış adı altında şahsi hesaplarına yüksek miktarlarda para topladıkları, belediye başkanı Özkan Yalım'ın makamına bağış adı altında nakit şekilde paraların getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği, belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek harcama yaptıkları ve bu harcamaların temsil / ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği,

Özkan YALIM'ın yolsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılı içerisinde şoförü olarak çalışan Cihan ARAS’a devrettiği, Özkan YALIM’ın gönülilişkisi bulunan A.A isimli şahsı 2024 yılında yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak şahsın fiilen belediyede görev yapmadığı, kendisine ait olan Yalım Garden Tesislerinde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiği ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği,

Özkan Yalım'ın iş insanı olan E.A’dan belediyeye 10 adet araç istediği ancak E.A'nın 3 adet araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon tl para cezası kesildiği yönündeki müşteki ve gizli tanık beyanları üzerine “Rüşvet”, “İrtikap” ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçları yönünden başlatılan soruşturmada Müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili şahıslar arasında yoğun HTS (iletişimtrafiği) ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğu, MASAK raporları kapsamında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin/mal varlığı alımlarının, nakit para yatırma/çekme işlemlerinin, yurtdışı şirketler/şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swift transferlerin bulunduğu, şüpheli şahısların gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu, tanık ve müşteki beyanlarının elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu tespit edilmiş olup,

Bu değerlendirmeler doğrultusunda 27.03.2026 tarihinde şüphelilerin bulundukları Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon kapsamında toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmekte olup, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."