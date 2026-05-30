Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri! Mitinge katılan 45 milletvekili kim?

Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri kimler, isimleri ne? Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel’in, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlediği bayramlaşma mitingine katılan milletvekilleri belli oldu. İşte Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri...

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel’in Ankara İl Başkanlığı önündeki mitingine katılan isimler belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da yer aldığı bayramlaşma programında, CHP’nin TBMM’deki 138 milletvekilinden 45’i hazır bulundu. Parti içi güç savaşlarının gölgesinde Özel’e destek vererek gövde gösterisi yapan 45 milletvekilinin listesi, siyaset kulislerinde yeni dengelerin işareti olarak yorumlandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İ DESTEKLEYEN MİLLETVEKİLLERİ

İşte CHP Meclis grubundaki 138 vekilden Özgür Özel’in yanında yer alan o 45 milletvekilinin tam listesi:

Murat Emir

Ali Mahir Başarır

Adnan Beker

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Ali Gökçek

Aliye Coşar

Asu Kaya

Aşkın Genç

Ayça Taşkent

Barış Karadeniz

Burhanettin Bulut

Cavit Arı

Cemal Enginyurt

Ensar Aytekin

Gamze Taşcıer

Gizem Özcan

Gökan Zeybek

Gökçe Gökçen

Veli Ağbaba

Hasan Öztürk

Melih Meriç

Metin İlhan

Mustafa Erdem

Sezgin Tanrıkulu

Okan Konuralp

Özgür Karabat

Aliye Timisi Ersever

Suat Özçağdaş

Ulaş Karasu

Süleyman Bülbül

Elvan Işık Gezmiş

Eylem Ertuğrul

Talat Dinçer

Nail Çiler

Umut Akdoğan

Turan Taşkın Özer

Yunus Emre

Zeynel Emre

Seyit Torun

Aylin Yaman

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Tekin Bingöl

Hikmet Yalım Halıcı

Özgür Erdem İncesu

İsmail Atakan

Onur BAYRAM
Haberler.com
