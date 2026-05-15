Özgür Özel Özkan Yalım WhatsApp mesajları (TÜM MESAJLAR) Özgür Özel Özkan Yalım için ne dedi?

Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları, son günlerde siyasetin en çok tartışılan başlıkları arasında yer aldı. Kamuoyuna yansıyan iddialar, özellikle mesaj içerikleri, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler ve yürütülen adli süreçlerle birlikte geniş yankı uyandırdı. Peki, Özgür Özel Özkan Yalım için ne dedi? Özgür Özel Özkan Yalım WhatsApp mesajları...

ÖZGÜR ÖZEL ÖZKAN YALIM WHATSAPP KONUŞMALARI

Söz konusu iddialara göre, Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında geçtiği ileri sürülen WhatsApp mesajlarında dikkat çeken ifadeler bulundu. Bu mesajlardan birinde Özel’in Yalım’a “Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver” şeklinde bir mesaj gönderdiği, Yalım’ın ise bu mesaja “Tamam” yanıtını verdiği öne sürüldü. Bu içerik, kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alırken, taraflar açısından farklı açıklamaları da beraberinde getirdi.

Ayrıca iddialarda, Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik çeşitli beyanlarda bulunduğu ileri sürüldü. Bu kapsamda Yalım’ın, 2023 yılında gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı sürecine ilişkin bazı iddialar dile getirdiği, delegelerle temaslar kurduğu ve destek çalışmaları yürüttüğü yönünde ifadeler verdiği öne sürüldü.

Yalım’ın ifadelerinde yer aldığı iddia edilen bir diğer konu ise maddi transferler oldu. Buna göre, Özgür Özel’e farklı tarihlerde para verildiği, bu paraların bir kısmının elden teslim edildiği ve sürecin çeşitli kişiler aracılığıyla yürütüldüğü iddiaları kamuoyuna yansıdı. Özellikle Denizli’de 1 milyon TL ve farklı zamanlarda ek ödemeler yapıldığına dair beyanlar haberlerde yer aldı.

Yine iddialar arasında, delegelerin çocuklarının CHP’li belediyelerde işe alınması karşılığında destek verildiği yönündeki görüşmeler de bulundu. Bu kapsamda bazı özgeçmişlerin WhatsApp üzerinden paylaşıldığı ve belediye kadrolarına alımların kurultay sürecinde etkili olduğu öne sürüldü.

Öte yandan, belediye kaynaklarının kullanımıyla ilgili de çeşitli iddialar gündeme geldi. Uşakspor üzerinden yürütüldüğü iddia edilen bazı işlemler, belediye kadrolarında fiilen çalışmayan kişilerin gösterilmesi ve bazı maaş ödemeleri gibi konular da ifade tutanaklarında yer aldığı ileri sürülen başlıklar arasında yer aldı.

Ayrıca belediyeye ait araçların kişisel işler için kullanıldığı, Ankara ve İzmir’deki taşınma süreçlerinde belediye imkanlarından faydalanıldığı yönündeki iddialar da kamuoyuna yansıdı. Bu iddialar, yürütülen soruşturma kapsamında incelenen konular arasında gösterildi.

VIP araç dönüşüm masrafı iddiası da gündeme gelen başlıklardan biri oldu. İddiaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı Mercedes V300 model aracın VIP dönüşüm masrafının Uşak Belediyesi bütçesinden karşılandığı, bu ödemenin başka bir aracın faturası içine dahil edilerek gizlendiği öne sürüldü.

Tüm bu iddiaların ardından CHP kanadında hukuki süreç de devreye girdi. Özgür Özel’in avukatlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, WhatsApp yazışmalarının tamamının geri getirilmesini talep ettiği kamuoyuna açıklandı. Bu başvuruda, silinmiş mesajlar dahil olmak üzere tüm yazışmaların dosyaya kazandırılması istendi.

ÖZGÜR ÖZEL ÖZKAN YALIM İÇİN NE DEDİ?

Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında geçtiği iddia edilen süreçler ve WhatsApp yazışmaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, konuya ilişkin CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından yapılan açıklamalar da dikkat çekti.

Günaydın’ın aktardığı bilgilere göre, Özgür Özel’in avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunarak, tüm WhatsApp yazışmalarının geri çağrılmasını talep etti. Bu talebin gerekçesi olarak ise mesaj içeriklerinin eksik ya da manipüle edilmiş olabileceği iddiası kamuoyuna yansıdı.

Açıklamalarda, silinen mesajlar dahil olmak üzere tüm yazışmaların teknik yöntemlerle geri getirilebildiği ve bu nedenle adli mercilere başvuru yapıldığı ifade edildi. Günaydın, söz konusu mesajlarda “akçalı bir konu bulunmadığını” savunarak, iddiaların gerçek dışı olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

CHP kanadından yapılan açıklamalarda, bazı görsellerin ya da mesaj içeriklerinin bağlamından koparılarak farklı algılar oluşturulduğu iddia edildi. Özellikle WhatsApp yazışmalarında yer aldığı öne sürülen içeriklerin, yanlış yorumlandığı ve kamuoyunda farklı bir algı yaratılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Tüm bu gelişmelerle birlikte, Özgür Özel ve Özkan Yalım arasındaki WhatsApp yazışmaları ve karşılıklı iddialar, siyasi ve hukuki sürecin merkezinde yer almaya devam ediyor. Adli makamların yürüttüğü incelemeler ve tarafların açıklamaları doğrultusunda sürecin nasıl ilerleyeceği kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.