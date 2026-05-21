Özgür Deniz Cellat gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Özgür Deniz Cellat kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Özgür Deniz Cellat hakkında ortaya atılan gözaltı iddiası gündemi sarstı. İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen fenomenin neden gözaltına alındığı araştırılırken, hayatı ve kariyeri de yeniden gündeme geldi. TikTok’ta milyonlarca takipçiye ulaşan Cellat36’nın soruşturmadaki yeriyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖZGÜR DENİZ CELLAT GÖZALTINA MI ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Özgür Deniz Cellat’ın da gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı belirtildi. Operasyon kapsamında toplam 14 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

ÖZGÜR DENİZ CELLAT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma dosyasına göre savcılık; gelen ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler doğrultusunda bazı ünlü isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphe oluştuğunu değerlendirdi. Özgür Deniz Cellat da bu kapsamda hakkında işlem yapılan isimler arasında yer aldı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda gözaltına alındığı belirtilen isimler arasında şunlar bulunuyor:

Mabel Matiz

Feyza Civelek

Onur Tuna

Volkan Bahçekapılı

Osman Haktan Canevi

Aslıhan Turanlı

Kübra İmren Siyahdemir

Mehmet Rahşan

Cansu Tekin

Özgür Deniz Cellat

Tarık Tunca Bakır

Aycan Yağcı

Tuğçe Postoğlu

Eda Dora

OLAY NEDİR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da toplam 25 adrese operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, kamuoyunda tanınan bazı isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair iddialar üzerine işlem yapıldığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü ve uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü aktarıldı.

ÖZGÜR DENİZ CELLAT KİMDİR?

Özgür Deniz Cellat, sosyal medyada “Cellat36” kullanıcı adıyla tanınan bir TikTok ve Instagram fenomenidir. 5 Haziran 1999 doğumlu olan fenomen, Karslıdır. TikTok’ta paylaştığı kısa videolar, eğlence içerikleri ve mizahi paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

Sosyal medya kariyerinde özellikle genç kullanıcılar arasında popüler hale gelen Cellat36’nın TikTok’ta milyonlarca takipçisi bulunurken, Instagram’da da aktif olarak içerik üretmeye devam ettiği biliniyor.