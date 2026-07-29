Özgür Çelik kimdir? CHP'den istifa eden Özgür Çelik kaç yaşında, nereli, evli mi?

CHP'de yaşanan son gelişmelerin ardından Özgür Çelik yeniden kamuoyunun en çok araştırdığı isimlerden biri oldu. İstanbul siyasetinde uzun yıllardır aktif görev üstlenen Çelik'in CHP'den istifa ettiği açıklanırken, beraberindeki çok sayıda il ve ilçe yöneticisinin de partiden ayrıldığı bildirildi. Yaşanan gelişmeler sonrasında "Özgür Çelik kimdir?", "CHP'den istifa eden Özgür Çelik Yeni Parti'ye mi geçecek?", "Özgür Çelik kaç yaşında?", "Özgür Çelik nereli?" ve "Özgür Çelik evli mi?" soruları arama motorlarında öne çıktı. İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler ışığında Özgür Çelik'in hayatı ve siyasi kariyerine ilişkin ayrıntılar…

ÖZGÜR ÇELİK KİMDİR?

Özgür Çelik, 14 Haziran 1981 tarihinde Sivas'ın Zara ilçesinde dünyaya geldi. Öğretmen bir babanın çocuğu olan Çelik, eğitim hayatını İstanbul'da sürdürdü.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamlayan Çelik, daha sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyaset bilimi ile yerel yönetimler, çevre ve kent çalışmaları alanlarında yüksek lisans yaptı.

İş hayatına, kurucusu ve müdürü olduğu sürücü kursu alanında faaliyet gösteren şirketle adım atan Çelik, aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı.

Siyasi kariyerine ise Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde devam etti. 2015 yılında CHP Bahçelievler İlçe Örgütü yönetimine seçilen Çelik, mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

25 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen ilçe kongresinde Bahçelievler İlçe Başkanı seçilen Çelik, 2019 ve 2023 yıllarında yapılan kongrelerde yeniden seçilerek görevini sürdürdü.

23 Eylül 2023 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığına adaylığını açıklayan Çelik, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen 38. İstanbul İl Kongresi'nde delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak CHP İstanbul İl Başkanı oldu.

Aynı yıl yapılan CHP Olağan Kurultayı'nda ise genel başkan adayı Özgür Özel'i destekleyen isimler arasında yer aldı.

2025 yılında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ara kararla tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kararın ardından CHP yönetimi yargı sürecine itiraz etti. Daha sonraki süreçte Yüksek Seçim Kurulu ilçe kongrelerinin devamına karar verirken, Çelik'in görevine iadesi yönündeki talebi kabul edilmedi.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ise CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı usul yönünden reddetti.

19 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen CHP 39. İstanbul Olağan İl Kongresi'ni yeniden kazanan Özgür Çelik, mazbatasını alarak görevine tekrar başladı. Ancak mutlak butlan kararının ardından 10 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul İl Başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirildi.

CHP'DEN İSTİFA EDEN ÖZGÜR ÇELİK YENİ PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

CHP'de yaşanan son gelişmelerin ardından Özgür Çelik'in partisinden istifa ettiği açıklandı. Paylaşılan bilgilere göre Çelik ile birlikte 39 il yöneticisi ve 36 ilçe başkanı da CHP'den ayrıldı. Aynı bilgilerde, istifa eden isimlerin toplu şekilde Yeni Parti'ye geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Verilen bilgiler kapsamında, Özgür Çelik'in Yeni Parti'ye geçtiğine ilişkin kesinleşmiş bir açıklama yer almamakta olup, yalnızca toplu geçiş beklentisinin bulunduğu ifade edilmektedir.

ÖZGÜR ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Özgür Çelik, 14 Haziran 1981 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

ÖZGÜR ÇELİK NERELİ?

Özgür Çelik'in doğum yeri Sivas'ın Zara ilçesidir.

ÖZGÜR ÇELİK EVLİ Mİ?

Kamuoyuna açık biyografik bilgiler içerisinde Özgür Çelik'in medeni durumuna ilişkin doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.