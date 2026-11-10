Özge Borak kimdir? Özge Borak, Ata Demirer evliliği hakkında ne dedi?

Ata Demirer'le evliliği Kasım 2014'te boşanmayla bitti. Özge Borak o günden beri bu evlilik hakkında pek konuşmadı. Konuk olduğu Gökhan Çınar'ın programında hem bu sessizliği hem de yıllar önce manşet olan "Ayıp olmasın diye evlendim" sözünü anlattı.

Borak şu sıralar Kızılcık Şerbeti'nde Salkım Ünal'ı oynuyor. Programda psikoloji eğitiminden de söz etti.

ÖZGE BORAK ATA DEMİRER HAKKINDA NE DEDİ?

Özge Borak, Ata Demirer'le evliliği hakkında neden konuşmadığını "Konuşacak olsam bittiğinde konuşurdum" diye açıkladı. Boşanmadan sonra arkadaş kalmayı da şart görmüyor: ona göre ortak bir çocuk yoksa böyle bir zorunluluk yok.

"Ayıp olmasın diye evlendim" başlığı, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu bir programdan çıkmıştı. Borak o gün arkadaşlık ve iş hayatından örnek verdiğini, ayıp olmasın diye bazı şeyleri kabul ettiğini anlattığını söylüyor. Sunucu evlilikleri sorunca evliliklerin de bu örneklere girebileceğini söyledi; cümle o başlıkla yayıldı. Sözlerinin bağlamından koparılmasını "O cımbızlama en büyük zehrimiz" diye eleştirdi.

Eskiden kendi ihtiyaçlarını görmezden geldiğini ve içinde sürekli bir öfke taşıdığını da anlattı. Bugün sınırlarını çizdiğini, hayatının bu yüzden daha rahat olduğunu söyledi.

ÖZGE BORAK KİMDİR?

Özge Borak, Kızılcık Şerbeti'nde Salkım Ünal rolünü oynayan tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu. Sahneye sekiz yaşında çıktı: seçmeleri kazanıp Şehir Tiyatroları'nın çocuk bölümüne girdi. Sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Pandemi döneminde Kıbrıs'ta psikoloji eğitimine başladı. Bu alanda meslek sahibi olmak için geçen yıl üniversite sınavına yeniden girdi. Hedefi klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmak.

ÖZGE BORAK KAÇ YAŞINDA?

Özge Borak 14 Şubat 1982'de doğdu, 44 yaşında.

ÖZGE BORAK NERELİ?

Özge Borak İstanbul doğumlu. Tiyatroya da konservatuvar eğitimine de bu şehirde başladı.

ÖZGE BORAK KİMLERLE EVLENDİ?

Özge Borak iki kez evlendi. İlk eşi oyuncu Bülent Şakrak'tı; 2006'da başlayan evlilikleri 2010'da sona erdi.

Ata Demirer'le Eyyvah Eyvah filminin setinde tanıştı. Çift 11 Kasım 2011'de nişanlandı, 22 Nisan 2012'de evlendi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde tek celsede görülen anlaşmalı davayla Kasım 2014'te boşandılar. Gerekçe şiddetli geçimsizlikti ve iki taraf da nafaka ya da tazminat istemedi. Evlilik yaklaşık iki buçuk yıl sürdü.

ÖZGE BORAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Özge Borak'ın ilk dizisi 2003-2004'te yayımlanan Sultan Makamı'ydı. Ihlamurlar Altında'da Elif'i (2005-2007), Eşref Saati'nde Reyhan'ı (2007-2009), Küçük Kadınlar'da Eylül'ü (2009-2011) oynadı. Bir Günah Gibi (2011), Leyla ile Mecnun (2012), Bir Yastıkta (2013), Kırgın Çiçekler (2016), İstanbullu Gelin (2017-2018) ve Menajerimi Ara (2021) diğer dizileri.

Kızılcık Şerbeti'ne 21 Kasım 2025'te yayımlanan 113. bölümle katıldı. Salkım, altı aylık zaman atlamasından sonra Abdullah'ın yeni eşi olarak hikâyeye girdi.

Sinemada Eyyvah Eyvah serisinin üç filminde (2010, 2011, 2014) Müjgan'ı canlandırdı. Roja Reş (2009), Bana Adını Sor (2015), Dedemin Fişi (2016) ve Benim Adım Feridun (2016) de filmleri arasında.