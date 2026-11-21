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Özcan Deniz'in yeni filmi Son Yemek. Senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı film, 19 Kasım 2026'dan bu yana yalnızca Prime Video'da izlenebiliyor.

Filmin galasında konuşan Deniz, televizyon projelerine ara verdiğini doğruladı. Ekranlara kırgın olmadığını söyledi; yorulduğunu, çocuğunu büyütüp ailesine zaman ayırmak istediğini anlattı. Aranın ne kadar süreceğini açıklamadı.

ÖZCAN DENİZ YENİ FİLMİ NE?

Özcan Deniz'in yeni filmi, Prime Video için çekilen Son Yemek. Deniz filmde silahlı, gizemli bir adam olan Bekir'i, Öykü Karayel ise piyanist Sebahat'i oynuyor. Hikâye ikisinin yolunun kesişmesiyle başlıyor.

Kadroda şef rolündeki Nejat İşler'in yanı sıra Tilbe Saran, Ceyda Düvenci, Helin Kandemir, Gonca Vuslateri, Esra Ruşan, Alper Aldanmaz ve Özgür Emre Yıldırım da var. Film, Mahzen-Net ile Sky Film'in ortak yapımı. Türkiye'deki ilk gösterimi ekim sonunda Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapıldı.

ÖZCAN DENİZ NEDEN DİZİLERE ARA VERDİ?

Özcan Deniz, dizilere ailesi için ara verdi. Son Yemek galasında yorgun olduğunu, çocuğunu büyütmek istediğini anlattı. Ekrandaki son işi, 2023'te başlayıp 2025'te biten Kızıl Goncalar dizisiydi.

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz şarkıcı, söz yazarı, oyuncu, senarist ve yönetmen. İlk albümü Yine Ağlattın Beni 1992'de çıktı; bir yıl sonra yayımlanan Meleğim'le tanındı. Öteki albümleri arasında Beyaz Kelebeğim (1994), Yalan Mı? (1997), Leyla, Hediye, Sevdazede (2009) ve Bi' Düşün (2012) var. Leyla, 2002-2003 döneminde MÜ-YAP'ın en çok satan albüm ödülünü aldı.

Sinemaya 1990'ların ortasında Ona Sevdiğimi Söyle ile adım attı, Yeşim Ustaoğlu'nun Araf filminde Mahur'u oynadı. Kamera arkasında da çalıştı: 2017'de Öteki Taraf'ı yazıp yönetti. 2021'de dijital dizi Senkron'un hem senaristi hem yönetmeniydi; dizideki Sedat rolü de onundu.

ÖZCAN DENİZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Özcan Deniz'in en çok bilinen dizileri Asmalı Konak, İstanbullu Gelin ve Kızıl Goncalar. Asmalı Konak 2003'te yılın dizisi ödülünü aldı. İstanbullu Gelin 2017'de yayına girdi. Kızıl Goncalar ile 2023'te televizyona döndü.

ÖZCAN DENİZ KAÇ YAŞINDA?

Özcan Deniz 54 yaşında. 19 Mayıs 1972'de doğdu.

ÖZCAN DENİZ NERELİ?

Özcan Deniz Ankaralı; Ankara'da dünyaya geldi.