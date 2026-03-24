Ozan Şer'in yatı neden yandı, kim yaktı? SON DAKİKA! Ozan Şer'in yatı yakıldı mı, nasıl yandı?

Bodrum Yalıkavak Marina'da bayram tatilinde yaşanan yangın, lüks yat sahiplerini endişeye sürükledi. Ozan Şer'e ait "Cher" motoryatının da alevler arasında kaldığı olay, kısa sürede magazin ve iş dünyasının gündemine oturdu. Ozan Şer'in yatı ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

OZAN ŞER'İN YATI YANDI MI?

Evet, Bodrum Yalıkavak Marina'daki yangında Ozan Şer'e ait "Cher" isimli lüks motoryat tamamen yanarak kullanılamaz hâle geldi.

OZAN ŞER'İN YATI NEDEN YANDI?

Yangının kesin çıkış nedeni henüz netleşmedi. Ancak teknelerin marina içinde birbirine yakın demirlemiş olması, alevlerin hızla yayılmasına ve yatın tamamen yanmasına yol açtı.

OZAN ŞER'İN YATININ DEĞERİ NE KADAR?

"Cher" isimli motoryatın piyasa değeri yaklaşık 25 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

OZAN ŞER KİMDİR?

Ozan Şer, Türkiye iş dünyasında ve sosyete çevrelerinde tanınan bir isim. Göz önünde olmaktan kaçınsa da denizcilik ve turizm sektörlerinde yüksek bütçeli yatırımları bulunuyor. Bodrum ve çevresinde yaz aylarını ailesiyle geçiren Şer, lüks yaşam tarzı ve sosyal çevresiyle sık sık medyanın gündemine geliyor. İş dünyasındaki bağlantıları ve stratejik yatırımlarıyla dikkat çeken bir profil çiziyor.