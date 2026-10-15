Ozan Kabak kimdir, mevkisi ne, Ozan Kabak hangi takımda oynuyor, Ozan Kabak Galatasaray'da oynadı mı, Liverpool’da oynadı mı?

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Ozan Kabak Galatasaray'da oynadı mı sorusunun yanıtı, milli futbolcunun kariyerinin başlangıcında saklı. 2011 yılında Galatasaray altyapısına katılan Ozan, profesyonel kariyerine de sarı-kırmızılı formayla başladı. Ardından Almanya ve İngiltere'de forma giyen başarılı savunmacı, 2022'den bu yana Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın formasını giyiyor. Ozan Kabak kaç yaşında, mevkisi ne? Tüm detaylar haberimizde…

OZAN KABAK KİMDİR?

Tam adı Ozan Muhammed Kabak olan milli futbolcu, 25 Mart 2000 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 26 yaşında olan Ozan, Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giymiş genç Türk savunmacılardan biri olarak tanınıyor. Güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken oyuncu, duran top organizasyonlarında attığı gollerle de öne çıkıyor.

OZAN KABAK'IN MEVKİSİ NE?

Ozan Kabak, stoper mevkisinde forma giyiyor. Savunmanın merkezinde görev yapan milli oyuncu, hem kulübünde hem de A Milli Takım'da stoper olarak oynuyor. Fiziksel gücü, hava hakimiyeti ve oyun kurulumundaki katkısı, oyuncunun en belirgin özellikleri arasında gösteriliyor.

OZAN KABAK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ozan Kabak, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyiyor. 2022 yılında Hoffenheim'a transfer olan milli futbolcu, uzun süren bir sakatlığın ardından yeniden formuna kavuştu ve performansıyla takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Hoffenheim, Nisan 2026'da Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzun vadeli olarak uzattığını açıkladı.

OZAN KABAK GALATASARAY'DA OYNADI MI?

Evet. Ozan Kabak, futbol kariyerine Galatasaray'da başladı. 2011 yılında sarı-kırmızılıların altyapısına katılan Ozan, 1 Temmuz 2017'de kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. A takımdaki ilk resmi maçına 12 Mayıs 2018'de Yeni Malatyaspor karşısında 2-0 kazanılan Süper Lig karşılaşmasında çıktı. 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Süper Lig'de 14 maçta forma giyen genç stoper, aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde de 4 karşılaşmada görev aldı.

AVRUPA KARİYERİ STUTTGART'TA BAŞLADI

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Ozan, 17 Ocak 2019'da Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer oldu. Stuttgart formasıyla ligde 15 maçta 3 gol atan oyuncu, takımının küme düşmesinin ardından Schalke 04'e geçti. Schalke, Haziran 2019'da Ozan'ın sözleşmesindeki 15 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanarak oyuncuyu kadrosuna kattı.

LIVERPOOL VE NORWICH DÖNEMİ

Ozan Kabak, Şubat 2021'de Schalke 04'ten sezon sonuna kadar kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'a transfer oldu. Liverpool'da 19 numaralı formayı giyen Ozan, Nuri Şahin'in ardından kulüp tarihinde forma giyen ikinci Türk futbolcu oldu. Liverpool'un sezon sonunda bonservis opsiyonunu kullanmaması üzerine Schalke'ye dönen oyuncu, 2021-2022 sezonunu ise kiralık olarak Norwich City'de geçirdi. Ardından 2022'de Hoffenheim'a imza attı.

A MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Ozan Kabak, A Milli Takım'daki ilk maçına Kasım 2019'da Andorra karşısında 2-0 kazanılan karşılaşmada çıktı. Milli futbolcu, EURO 2020 kadrosunda da yer aldı. Ozan, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da bulunan isimler arasındaydı.