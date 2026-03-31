Ozan Kabak hangi takımda oynuyor, bu sezon kaç gol attı? Ozan Kabak Galatasaray'da oynadı mı, Liverpool'da oynadı mı, Ozan Kabak kimdir?

Türk futbolunun yetiştirdiği en yetenekli savunmacılardan biri olan Ozan Kabak’ın geçmişi ve kariyer yolculuğu, transfer dönemlerinde olduğu kadar millî maç günlerinde de büyük ilgi görüyor. Özellikle sarı-kırmızılı taraftarların hafızalarında yer eden "Ozan Kabak Galatasaray'da oynadı mı?" sorusu, oyuncunun Florya'dan Avrupa'ya uzanan başarı hikayesini yeniden hatırlatıyor. İşte Ozan Kabak'ın oynadığı takımlar, futbol hayatına dair merak edilen biyografik detaylar ve güncel kariyer notları...

OZAN KABAK KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

25 Mart 2000 tarihinde Ankara’da doğan Ozan Muhammed Kabak, stoper mevkisinde görev yapan profesyonel futbolcudur. Futbola olan yeteneğiyle çok genç yaşta dikkat çeken Ozan, modern savunma anlayışı, hava toplarındaki hakimiyeti ve fiziksel gücüyle tanınmaktadır. 26 yaşındaki futbolcu, hem kulüp düzeyinde hem de A Millî Takım formasıyla Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmektedir.

OZAN KABAK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2026 yılı itibarıyla Ozan Kabak, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giymektedir. 2022 yılında Schalke 04'ten transfer olduğu Hoffenheim'da savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen milli oyuncu, Bundesliga'da sergilediği istikrarlı performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam etmektedir. Sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Ozan, takımının defans hattındaki en önemli kozlarından biridir.

OZAN KABAK GALATASARAY'DA OYNADI MI?

Evet, Ozan Kabak profesyonel kariyerine Galatasaray altyapısında başlamıştır. 2011-2017 yılları arasında sarı-kırmızılı ekibin akademisinde eğitim gören genç yetenek, 2018 yılında Fatih Terim döneminde A takıma yükselmiştir. Galatasaray formasıyla sergilediği etkileyici Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig performansı sonrası, 2019 yılının başında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Stuttgart’a transfer olarak Avrupa yolculuğuna başlamıştır.

OZAN KABAK'IN KARİYERİ VE OYNADIĞI TAKIMLAR

Genç yaşına rağmen Avrupa'nın üç büyük liginde (Bundesliga, Premier Lig, Süper Lig) forma giyme şansı bulan Ozan Kabak'ın kariyer durakları şu şekildedir:

Galatasaray : Profesyonelliğe adım attığı ve parladığı kulüp.

VfB Stuttgart: Almanya'ya ilk adımını attığı ve "Yılın Çaylağı" seçildiği takım.

Schalke 04: Bundesliga kariyerinin önemli bir bölümünü geçirdiği ekip.

Liverpool (Kiralık): İngiltere devinde yarım sezon forma giyerek Premier Lig tecrübesi yaşadı.

Norwich City (Kiralık): İngiltere'deki ikinci durağı oldu.

TSG 1899 Hoffenheim : 2022'den bu yana formasını giydiği güncel kulübü.

2025-2026 SEZONUNDA KAÇ GOL ATTI?

Hoffenheim formasıyla bu sezon oldukça üretken bir grafik çizen Ozan Kabak, sadece savunmadaki başarısıyla değil, skora katkısıyla da dikkat çekiyor:

Bundesliga Performansı: Bu sezon çıktığı 18 maçta 4 gol atarak kariyerinin en golcü dönemlerinden birini yaşıyor.