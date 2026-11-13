Outlook çöktü mü? SON DURUM! Microsoft Outlook sorun mu var, neden açılmıyor?

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Microsoft Outlook'ta yaşanan küresel erişim sorunu, 13 Kasım Cuma günü de kullanıcıların gündeminde yer alıyor. E-posta hesaplarına giriş yapamayan, gelen kutularını açamayan veya ileti gönderme ve alma işlemlerinde aksaklık yaşayan kullanıcılar, “Outlook çöktü mü?” sorusuna yanıt arıyor. Microsoft'un müdahalelerine rağmen bazı teknik düzenlemelerin beklenen sonucu vermediği bildirilirken, erişim probleminin ne zaman tamamen giderileceği merak ediliyor.

OUTLOOK ÇÖKTÜ MÜ, MICROSOFT'TA SORUN MU VAR?

Evet. Microsoft'un Outlook ve Exchange Online başta olmak üzere çeşitli Microsoft 365 hizmetlerini etkileyen geniş çaplı bir erişim sorunu yaşanıyor. 12 Kasım Perşembe günü başlayan kesinti, 13 Kasım Cuma günü itibarıyla da tamamen giderilmiş değil.

Microsoft'un hizmet bildirimlerinde kullanıcıların Outlook'un web, masaüstü ve mobil sürümleri üzerinden posta kutularına erişemeyebileceği, e-posta iletiminde gecikmeler yaşanabileceği belirtildi. Sorunun yalnızca Outlook'la sınırlı kalmadığı, Exchange Online ile bağlantılı farklı Microsoft 365 özelliklerini de etkilediği açıklandı.

MICROSOFT OUTLOOK NEDEN AÇILMIYOR?

Microsoft'un açıklamalarına göre erişim sorunu, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalması ve kalan altyapı üzerindeki yükün artmasıyla bağlantılı. Şirketin teknik incelemesinde, etkilenen sunucularda güvenli bağlantıların kurulmasından sorumlu bir işlemin aşırı yüklenerek sunucuların isteklere yanıt veremez hale gelmesine yol açtığı tespit edildi.

Microsoft, sorunun giderilmesi için sunucuları yeniden devreye alma, trafiği alternatif bağlantı yollarına yönlendirme ve altyapı kapasitesini artırma çalışmaları yürütüyor. Ancak şirket, uygulanan bazı değişikliklerin beklenen iyileşmeyi sağlamadığını ve alternatif çözüm yolları üzerinde çalıştığını bildirdi.

OUTLOOK SORUNU HANGİ MICROSOFT UYGULAMALARINI ETKİLİYOR?

Microsoft'un hizmet bildirimlerine göre kesintiden, Exchange Online ile bağlantılı özellikleri bulunan birden fazla uygulama etkileniyor. Erişim veya işlem sorunları bildirilen hizmetler arasında şunlar yer alıyor:

Outlook ve Exchange Online: E-posta kutularına erişim, ileti gönderme ve alma işlemlerinde aksaklıklar yaşanabiliyor.

Microsoft Teams: Takvim görüntüleme, toplantı planlama ve davet işlemlerinde sorunlar görülebiliyor. Temel mesajlaşma ve toplantı özelliklerinin büyük bölümü çalışmaya devam ediyor.

Microsoft Copilot 365: Copilot Chat'in açılmaması veya e-posta, takvim ve dosyalardaki iş verilerine erişememesi söz konusu olabiliyor.

SharePoint Online: Exchange Online'a bağlı özellikler etkilenebilirken doğrudan SharePoint'te saklanan dosyalara erişim çalışmaya devam edebiliyor.

Microsoft Planner: Plan ve görev işlemlerinde güvenilirlik sorunları yaşanabiliyor.

Microsoft To Do: Uygulama açılmayabiliyor veya bazı işlemler başarısız olabiliyor.

Microsoft Intune: Cihaz kaydı, cihaz denetimi ve uyumluluk politikalarıyla ilgili işlemlerde kesintiler görülebiliyor.

Microsoft Defender XDR: Güvenlik portalındaki bazı sayfalar ve çözüm sekmeleri yüklenmeyebiliyor.

OUTLOOK ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Microsoft, kesintiyi gidermek için çalışmalarını sürdürüyor ancak tüm hizmetlerin normale döneceği kesin bir tarih veya saat açıklanmış değil. Şirket, bazı bölgelerde kısmi iyileşme gözlemlediğini ancak son uygulanan teknik değişikliklerin beklenen sonucu vermediğini bildirdi.

Bu nedenle Outlook ve diğer Microsoft 365 hizmetlerinin tamamen ne zaman düzeleceği henüz bilinmiyor. Kullanıcıların güncel gelişmeleri Microsoft'un resmî hizmet durumu sayfasından takip etmesi gerekiyor.

OUTLOOK AÇILMIYORSA NE YAPILMALI?

Microsoft kaynaklı genel kesinti devam ederken kullanıcıların bilgisayarlarında veya telefonlarında yapacağı işlemler sunucu altyapısındaki sorunu tek başına çözemez. Bununla birlikte bireysel bağlantı problemlerini kontrol etmek için şu adımlar denenebilir:

İnternet bağlantısının çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Outlook'u kapatıp yeniden açın veya web sürümünde sayfayı yenileyin.

Farklı bir tarayıcı ya da internet bağlantısı üzerinden erişimi deneyin.

Microsoft hizmet durumu sayfasındaki güncellemeleri takip edin.

Kesinti giderildikten sonra hesabınızdan çıkış yapıp yeniden giriş yapmayı deneyin.

Microsoft Outlook hizmet durumunu takip etmek için: Microsoft 365 Hizmet Durumu