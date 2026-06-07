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Otokoç'a kim saldırdı, Otokaç'a neden saldırdılar?

Otokoç'a kim saldırdı, Otokaç'a neden saldırdılar?
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Türkiye'nin önde gelen otomotiv şirketlerinden Otokoç'a yönelik saldırı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları, "Otokoç'a kim saldırdı?" ve "Otokoç'a neden saldırdılar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Güvenlik güçlerinin inceleme başlattığı olayla ilgili detaylar merak konusu oldu.

Otokoç'a gerçekleştirildiği öne sürülen saldırı, gündemin en çok konuşulan gelişmeleri arasında yer aldı. Yaşanan olayın ardından saldırının failleri ve olası nedenleri araştırılırken, internet kullanıcıları " Otokoç'a kim saldırdı?" sorusunu yoğun şekilde sorgulamaya başladı. Peki Otokoç'a yönelik saldırının arka planında ne var? İşte olayla ilgili merak edilen detaylar.

OTOKOÇ'A KİM SALDIRDI?

Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına maskeli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Olayda binaya 2 kurşun isabet etti. Şüpheliler silah ve kıyafetlerini bir AVM bahçesine atarak taksiyle kaçtı. Polis soruşturma başlattı.

Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına maskeli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Yüzleri maskeli 2 kişi, Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'ndeki binaya sabah saatlerinde geldi.

Şüphelilerin silahla ateş açtığı binaya 2 kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede yapılan incelemelerde şüphelilerin olaydan sonra silah ve kıyafetlerini yakınlardaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne silahla ateş açılması olayıyla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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