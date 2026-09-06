ÖSYM KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI (TÜM SORULAR VE CEVAPLARI PDF) 2026 KPSS Lisans soru ve cevaplarına nereden, nasıl bakılır?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından adayların merak ettiği soru kitapçığı ve cevap anahtarıyla ilgili beklenen erişim bilgileri yayımlandı. 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümü erişime açıldı. Peki, 2026 KPSS Lisans soru ve cevaplarına nereden, nasıl bakılır? ÖSYM KPSS soru kitapçığı ve cevapları...

ÖSYM KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. ÖSYM'nin duyurusuyla birlikte sınavda kullanılan soruların ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu.

Yayımlanan bölüm üzerinden adaylar, sınavda yer alan soruların ilgili kısmını inceleyerek kendi işaretledikleri cevaplarla karşılaştırma yapabiliyor.

Soru kitapçığının tamamına erişim ise sınava başvuran adaylara özel olarak sağlanıyor. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra 2026-KPSS Lisans sınavına ait Temel Soru Kitapçığı bağlantısı üzerinden soruların tamamını görüntüleyebiliyor.

Bu nedenle kamuya açık şekilde yayımlanan yüzde 10'luk bölüm ile adayların AİS üzerinden erişebildiği tam soru kitapçığı birbirinden ayrılıyor.

2026 ÖSYM KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 KPSS LİSANS SORU VE CEVAPLARINA NEREDEN NASIL BAKILIR?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda sınava giren adaylar, yayımlanan soru ve cevaplara ÖSYM üzerinden ulaşabiliyor.

ÖSYM tarafından kamuoyuna açılan Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk kısmı kurumun resmi internet sitesinde görüntülenebiliyor.

Soru kitapçığının tamamını incelemek isteyen adayların ise ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ni kullanması gerekiyor. Tam soru kitapçığına erişim, sınava başvuran adaylara sunuluyor.

Adayların izlemesi gereken işlem sırası şu şekilde:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılır.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılır.

2026-KPSS Lisans sınavına ait Temel Soru Kitapçığı bağlantısı açılır.

Sınavda kullanılan soru kitapçığının tamamı görüntülenir.

Adayların tam soru kitapçığına erişimi 6 Eylül 2026 saat 13.15'ten itibaren mümkün oldu.

Bu kapsamda adaylar, AİS üzerinden kendi sınavlarına ait soru kitapçığını görüntüleyerek sınavda karşılaştıkları soruları yeniden inceleyebiliyor.

KPSS SORU KİTAPÇIĞI

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama doğrultusunda kitapçığın yüzde 10'luk bölümü erişime açılırken, sınava giren adaylara soru kitapçığının tamamını görüntüleme imkânı sağlandı.

Kamuoyuna sunulan yüzde 10'luk bölüm, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebilir durumda. Sınava başvuran adaylar ise daha kapsamlı şekilde AİS'e giriş yaparak kendilerine ait 2026-KPSS Lisans soru kitapçığının tamamını görüntüleyebiliyor.

Tam soru kitapçığına ulaşmak için adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekiyor. Sisteme giriş sonrasında 2026-KPSS Lisans sınavına ilişkin Temel Soru Kitapçığı bağlantısı üzerinden soruların tamamına erişilebiliyor.

Böylece 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adayların karşılaştığı soruların tamamı, sınava giren adayların kendi AİS hesapları üzerinden görüntülenebiliyor.