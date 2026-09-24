ÖSYM çöktü mü, ÖSYM aday işlemeleri sayfasına neden girilmiyor, 24 Eylül Perşembe ÖSYM HK110 hatası nedir?

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Ösym Aday İşlemleri neden açılmıyor, ÖSYM ne zaman düzelir? ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’ne erişimde yaşanan sorun nedeniyle adaylar sisteme giriş yapmakta güçlük çekiyor. Yaşanan erişim probleminin ÖSYM kaynaklı olup olmadığı araştırılırken, “ÖSYM çöktü mü?” ve “ÖSYM AİS ne zaman düzelecek?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

ÖSYM AİS ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLMİYOR? ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ NE ZAMAN DÜZELECEK?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmak isteyen adaylar, yaşanan erişim problemi nedeniyle “ÖSYM çöktü mü?”, “ÖSYM AİS neden açılmıyor?” ve “ÖSYM ne zaman düzelecek?” sorularına yanıt arıyor. Özellikle sınav sonuçlarının açıklandığı veya başvuru işlemlerinin yoğunlaştığı dönemlerde ÖSYM'nin internet sitesinde kısa süreli erişim sorunları yaşanabiliyor. Peki, Aday İşlemleri Sistemi'ne neden girilemiyor?

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİNDE NEDEN ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR?

ÖSYM'nin internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi, aynı anda çok sayıda adayın işlem yapabildiği yoğun dijital altyapılara sahip. YKS, KPSS, DGS ve ALES gibi geniş katılımlı sınavlarla ilgili sonuç, başvuru veya tercih işlemlerinin yoğunlaştığı anlarda sisteme gelen kullanıcı sayısında kısa sürede ciddi artış meydana gelebiliyor.

Bu yoğunluk, sunucuların gelen taleplere yanıt vermesinin gecikmesine ve bazı kullanıcıların sisteme erişememesine neden olabiliyor. Adayların karşısına “502 Bad Gateway”, “504 Gateway Time-out” gibi teknik hata mesajlarının yanı sıra sayfanın hiç açılmaması veya bağlantının kesilmesi gibi sorunlar da çıkabiliyor.

ÖSYM AİS NEDEN AÇILMIYOR?

AİS'e erişilememesinin tek nedeni yoğunluk olmayabilir. Sunucu tarafındaki teknik çalışmalar, geçici altyapı problemleri, internet bağlantısından kaynaklanan sorunlar veya tarayıcıdaki önbellek verileri de giriş problemlerine yol açabilir.

Bu nedenle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giremeyen adayların öncelikle sorunun yalnızca kendi cihazlarında mı yoksa genel bir erişim probleminden mi kaynaklandığını kontrol etmesi önem taşıyor.

ÖSYM AİS'E GİRİŞ YAPILAMIYORSA NE YAPILMALI?

Aday İşlemleri Sistemi'nde geçici bir erişim sorunu yaşanması durumunda birkaç farklı yöntem denenebilir. Özellikle yoğunluğun azaldığı saatlerde yeniden giriş yapmak, problemin kısa süreli olması halinde çözüm sağlayabilir.

Adayların deneyebileceği yöntemler şöyle:

• Bir süre bekledikten sonra ÖSYM AİS sayfasını yeniden açmayı deneyin.

• Tarayıcıda farklı bir sekme veya gizli pencere kullanarak sisteme giriş yapın.

• Tarayıcının önbellek ve çerezlerini temizleyerek yeniden deneyin.

• Mümkünse farklı bir internet tarayıcısından ÖSYM AİS'e erişin.

• Sabit internet bağlantısı yerine mobil veri kullanarak bağlantıyı tekrar kontrol edin.

• Sorunun devam etmesi halinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve duyurularını takip edin.

ÖSYM NE ZAMAN DÜZELECEK?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yaşanan erişim probleminin ne zaman tamamen sona ereceği, sorunun kaynağına bağlı olarak değişebilir. Kısa süreli yoğunluklardan kaynaklanan erişim sorunları trafik azaldığında kendiliğinden ortadan kalkabilirken, teknik bir arıza söz konusu olduğunda kurumun müdahalesi gerekebilir.

Bu nedenle “ÖSYM ne zaman düzelecek?” sorusuna kesin bir saat vermek, resmi bir açıklama yapılmadığı sürece mümkün değildir. Adayların özellikle başvuru, tercih veya sonuç işlemleri için resmi ÖSYM kanallarındaki güncel duyuruları takip etmesi gerekiyor.

ÖSYM AİS ERİŞİM SORUNU İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne erişimde yaşanan problemin devam etmesi halinde kurum tarafından yapılacak açıklamalar önem taşıyor. Adayların sosyal medyada yer alan doğrulanmamış bilgilere göre işlem yapmak yerine ÖSYM'nin resmi kanallarını takip etmesi ve sistem yeniden erişilebilir olduğunda işlemlerini tamamlaması gerekiyor.