ÖSYM AİS giriş: 2026 KPSS sonuçlarına nasıl bakılır?

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Ösym Aday İşlem Sistemi, KPSS adaylarının sonuç sonrası süreçte en sık kullanacağı platformların başında geliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte "AİS'e giriş nasıl yapılır, e-Devlet ile giriş mümkün mü, sonuç belgesi AİS'ten alınabilir mi?" soruları arama motorlarında öne çıktı. ÖSYM AİS üzerinden KPSS sonuçlarına bakma adımları ve sistemde yapılabilecek işlemlere dair ayrıntılar haberimizde.

2026 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim'de duyurulacak. Takvimde bir değişiklik olmaması halinde adaylar, sınav sonuçlarını yarın itibarıyla görüntüleyebilecek. ÖSYM genellikle sonuçların erişime açıldığı saati, açıklama günü resmi internet sitesindeki duyurularla paylaşıyor.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI NEREDE?

Adaylar sınav sonuçlarına iki farklı yoldan ulaşabiliyor. Bunlardan ilki ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi, ikincisi ise ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS). Sonuçlar, sonuc.osym.gov.tr adresinde T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilerek görüntülenebilecek. AİS ise adayların sonuç belgesinin yanı sıra başvuru, ücret ve tercih işlemlerini de tek ekrandan takip etmesine imkân tanıyor.

ÖSYM AİS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

AİS'e giriş yapmak için öncelikle ais.osym.gov.tr adresine gidilmesi gerekiyor. Açılan sayfada T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ilgili alanlara yazılıyor, ardından güvenlik doğrulaması tamamlanarak "Giriş" butonuna tıklanıyor. Sisteme giriş yapan adaylar, sol menüdeki sonuç bölümünden KPSS 2026 Lisans sınavını seçerek puanlarını, doğru-yanlış sayılarını ve sonuç belgesini görüntüleyebiliyor. Sonuç belgesinin çıktısını almak ya da PDF olarak kaydetmek, ilerleyen tercih süreçleri için faydalı olacaktır.

MOBİL UYGULAMA İLE SONUÇ ÖĞRENME

Bilgisayara erişimi olmayan adaylar için mobil seçenek de bulunuyor. Sonuç bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de hızlı ve güvenli biçimde görüntülenebiliyor. Uygulamaya giriş için yine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılıyor. Sonuç açıklandığında uygulamaya bildirim de gönderilebiliyor.

ÖSYM ADAY ŞİFRESİNİ UNUTANLAR NE YAPMALI?

Sonuç gününde en sık yaşanan sorunların başında aday şifresinin hatırlanmaması geliyor. Şifresini unutan adaylar, AİS giriş sayfasındaki "Şifremi Unuttum" bağlantısı üzerinden sisteme kayıtlı cep telefonu ve e-posta bilgileriyle yeni şifre oluşturabiliyor. Bu bilgileri güncel olmayan adaylar ise kimlik belgeleriyle ÖSYM başvuru merkezlerine giderek yeni şifre alabiliyor. Sonuç günü yaşanabilecek yoğunluk düşünüldüğünde şifre işlemlerinin önceden tamamlanması tavsiye ediliyor.

KPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Adayların merak ettiği bir diğer konu da puanların geçerlilik süresi. KPSS sonuçları, açıklandığı tarihten başlayarak 2 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Bu süre içinde yapılacak merkezi yerleştirme ve kurum alımlarında 2026 KPSS puanları kullanılabilecek.

SONUÇ AÇIKLANDIKTAN SONRA NELER YAPILMALI?

Sonuçlarını öğrenen adayların ilk olarak puan türlerini ve sıralamalarını dikkatle incelemesi öneriliyor. Sınav sorularına veya cevap anahtarına ilişkin itiraz süreleri ÖSYM duyurularında belirtildiği için resmi açıklamaların takip edilmesi önem taşıyor. Ayrıca ilerleyen dönemde açılacak KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ile kurumların ilan edeceği kadro sayıları da adayların tercih stratejisini doğrudan etkileyecek.