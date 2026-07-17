Arama motorlarında "Osorio kimdir, Dario Osorio kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?" soruları yoğun ilgi görüyor. Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Şilili futbolcu Dario Osorio, sağ kanattaki etkili performansıyla Avrupa'nın yükselen yıldızları arasında gösteriliyor. İşte Dario Osorio'nun yaşı, kariyeri, oynadığı takım ve futbol hayatına dair merak edilenler.

OSORIO KİMDİR?

Dario Osorio, tam adıyla Darío Esteban Osorio Osorio, Şili'nin son yıllarda yetiştirdiği en önemli genç futbolcular arasında gösteriliyor. Hızı, teknik kapasitesi ve hücumdaki etkili performansıyla dikkat çeken Osorio, hem kulüp kariyerinde hem de Şili Milli Takımı'nda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiriyor. Avrupa futbolunda yükselişini sürdüren genç oyuncu, transfer dönemlerinde de sıkça gündeme geliyor.

DARIO OSORIO KAÇ YAŞINDA?

24 Ocak 2004 tarihinde Şili'nin Hijuelas kentinde dünyaya gelen Dario Osorio, 21 yaşındadır. Genç yaşına rağmen üst düzey liglerde forma giyen futbolcu, gelişime açık yapısı ve istikrarlı performansıyla geleceğin önemli yıldız adayları arasında değerlendiriliyor.

DARIO OSORIO HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Dario Osorio, Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Midtjylland'ın formasını giyiyor. 2023 yılında Universidad de Chile'den Avrupa'ya transfer olan genç futbolcu, kısa sürede takımın önemli hücum oyuncularından biri haline geldi. Midtjylland'daki performansıyla birçok Avrupa kulübünün radarına girmeyi başaran Osorio, Şili Milli Takımı'nda da düzenli olarak görev alıyor.

DARIO OSORIO HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Dario Osorio'nun asıl mevkisi sağ kanattır. Sol ayağını etkili kullanan futbolcu, sağ kanattan içe kat ederek şut tehdidi oluşturmasıyla öne çıkıyor. Bunun yanı sıra sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabilen Osorio, hücum hattının farklı bölgelerinde oynayabilen çok yönlü bir futbolcu olarak dikkat çekiyor.

DARIO OSORIO'NUN KARİYERİ

Futbola Universidad de Chile altyapısında başlayan Dario Osorio, A takıma yükseldikten sonra gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. 2023 yılında Midtjylland'a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan genç oyuncu, Danimarka'da sergilediği başarılı performansla gelişimini sürdürdü. Şili Milli Takımı formasını da genç yaşta giymeyi başaran Osorio, ülkesinin gelecek vadeden yıldızları arasında gösteriliyor.

DARIO OSORIO'NUN OYUN TARZI

Dario Osorio; sürati, bire birde adam eksiltme becerisi, uzaktan şutları ve teknik kapasitesiyle tanınıyor. Özellikle açık alanı iyi değerlendiren genç futbolcu, hücumda skor üretmesinin yanı sıra takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla da fark yaratıyor. Avrupa futboluna kısa sürede uyum sağlayan Osorio'nun önümüzdeki yıllarda daha büyük liglerde forma giymesi bekleniyor.