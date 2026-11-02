Osmaniye deprem mi oldu, 2 Kasım Pazartesi Osmaniye deprem şiddeti kaç?

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Afad Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre deprem, saat 20.58'de gerçekleşti. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. İşte 2 Kasım 2026 Pazartesi günü Osmaniye'de yaşanan depreme dair ayrıntılar.

OSMANİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Evet, Osmaniye'de deprem meydana geldi. Afad, 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

OSMANİYE DEPREMİNİN ŞİDDETİ KAÇ?

Afad verilerine göre Osmaniye'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü. Deprem, hafif ve orta büyüklükteki sarsıntılar arasında yer alıyor.

OSMANİYE DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU?

Deprem, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.58'de meydana geldi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Afad'ın açıkladığı bilgilere göre depremin merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi. Depremin koordinatları 37.7163 kuzey enlemi ve 36.1158 doğu boylamı olarak kaydedildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ KAÇ KİLOMETRE?

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

OSMANİYE DEPREMİNDE HASAR VAR MI?

Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da hasar bildirilmedi. Yetkililerden konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmesi halinde ayrıntılar netlik kazanacak.

AFAD SON DEPREMLER

Afad ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip ediyor. Vatandaşlar, son depremlere ilişkin güncel bilgilere AFAD'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.