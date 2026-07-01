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Osmangazi Köprüsü kaç TL oldu, Çanakkale Köprüsü kaç TL oldu? Zam sonrası güncel köprü ücretleri ne kadar oldu?

Osmangazi Köprüsü kaç TL oldu, Çanakkale Köprüsü kaç TL oldu? Zam sonrası güncel köprü ücretleri ne kadar oldu?
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Köprü geçiş ücretlerine yapılan son zamlar sonrası “Osmangazi Köprüsü kaç TL oldu?” sorusu yeniden gündeme geldi. 2026 yılı itibarıyla Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri araç sınıfına göre güncellenirken, sürücüler yeni tarifeleri yakından takip ediyor. Özellikle İstanbul–İzmir ve Çanakkale güzergâhlarını kullanan vatandaşlar zam sonrası fiyatları araştırıyor.

Yapılan güncellemelere göre Osmangazi Köprüsü’nde otomobil geçiş ücreti seviyesne yükselirken, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde otomobiller için geçiş arttı. Zam sonrası yeni tarifeler, araç tipine göre farklılık gösterirken, ağır vasıta ve ticari araçlarda ücretler daha yüksek seviyelere çıkıyor. Köprü ücretlerindeki artış, özellikle uzun yol yapan sürücüler için önemli bir maliyet kalemi olmaya devam ediyor.

OSMANGAZİ VE ÇANAKKALE KÖPRÜLERİ 1.170 LİRA

Buna göre, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 1.170 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti ise 110 lira olarak belirlendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretlerinde fiyat artışı yapıldığını açıkladı.

Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri


1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri


Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

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