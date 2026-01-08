Osmangazi köprüsü açık mı, kapalı mı?

Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu zamanlarda Osmangazi Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatılabiliyor. 8 Ocak 2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Bu durum, köprüyü kullanacak sürücülerin "Osmangazi Köprüsü bugün kapalı mı?" sorusuna yanıt aramasına neden oldu. Yetkililerden gelen son bilgilere göre köprüyle ilgili güncel durum merak ediliyor.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BUGÜN (8 OCAK) KAPALI MI?

Osmangazi Köprüsü, 8 Ocak 2026 itibarıyla ulaşıma kapalı değildir. Köprüde trafik akışı normal şekilde devam ederken, geçişlerde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yetkili kurumlar tarafından gün içinde köprünün kapatılmasına yönelik bir açıklama yapılmadı.

Mevcut bilgilere göre köprü açık durumda ve sürücüler için ulaşımı engelleyen resmi bir karar söz konusu değil.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GÜNCEL GEÇİŞ DURUMU

Karayolları ve ilgili resmi birimlerin paylaşımlarına göre Osmangazi Köprüsü'nde bugün için herhangi bir bakım, onarım ya da hava koşullarına bağlı kapanma uygulanmıyor. Trafik akışı kontrollü ve sorunsuz bir şekilde sürüyor.

Sürücülerin yine de yolculuk öncesi hava ve trafik durumunu takip etmeleri öneriliyor.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 2026 OCAK GÜNCEL GEÇİŞ ÜCRETLERİ

2026 Ocak ayı itibarıyla Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri araç sınıflarına göre şu şekilde uygulanıyor:

• Otomobil: 995 TL

• Hafif ticari araç: 1.290 TL

3. sınıf ağır vasıta: 1.935 TL

4. ve 5. sınıf araçlar için daha yüksek tarifeler geçerli

Ücretlendirme araç sınıfına göre değişiklik gösterebiliyor.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ HANGİ DURUMLARDA KAPANABİLİR?

Osmangazi Köprüsü bazı olağanüstü durumlarda geçici olarak trafiğe kapatılabiliyor. Bu durumlar arasında şunlar yer alıyor:

• Kuvvetli fırtına ve olumsuz hava şartları

• Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin ciddi şekilde azalması

• Planlı bakım ve onarım çalışmaları

• Trafik kazaları ve güvenlik önlemleri

Bu tür durumlarda köprü geçici olarak kapatılabilir ve sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilebilir.