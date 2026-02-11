Haberler

Osman Gökçek kiminle yumruklaştı, kiminle kavga etti?

Güncelleme:
Kabine değişikliğinin ardından Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı olarak görevlendirilen Mustafa Çiftçi, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek resmen görevlerine başladı. Yemin töreni öncesinde Meclis'te tansiyon yükselirken, CHP'li milletvekillerinin kürsüyü işgal etmesi üzerine Genel Kurul'da gergin anlar yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda yeni bakanların yemin töreni öncesi tansiyon yükseldi. Kabine değişikliği sonrası Adalet Bakanı olan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yemin ederek görevlerine başlarken, CHP'li vekillerin kürsüyü işgal etmesi Meclis'te gerginliğe neden oldu; çıkan arbedede AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'in muhalefet sıraları arasında kaldığı görüldü.

OSMAN GÖKÇEK MECLİS'TE YAŞANAN KAVGADA GÜNDEM OLDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tansiyonun yükseldiği anlar kameralara yansıdı. Genel Kurul'da yaşanan tartışma kısa sürede fiziki müdahaleye dönüşürken, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in görüntüleri dikkat çekti.

CHP'Lİ VEKİLLERİN ARASINDA KALDI

Yaşanan arbedede CHP'li milletvekillerinin ortasında kalan Osman Gökçek'in aldığı darbelere rağmen ayakta kalmaya çalıştığı görüldü. Meclis sıraları arasında yaşanan yumruklu kavga, gerginliğin ne denli arttığını gözler önüne serdi.

GENEL KURUL'DA GERGİNLİK TIRMANDI

Sözlü tartışmayla başlayan gerilim, kısa sürede kontrolden çıkarak fiziki müdahaleye dönüştü. Vekillerin birbirine müdahale ettiği anlarda Meclis'te düzenin sağlanması güçleşti.

MAHMUT TANAL'IN BURNUNDAN KAN GELDİ

Kavganın ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın burnunun kanadığı fark edildi. Olay sonrası Genel Kurul'da oturuma ara verilirken, yaşananlar siyaset gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

