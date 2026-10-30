Osimhen’in kaç çocuğu var? Victor Osimhen ikinci kez baba oldu

Victor Osimhen, 29 Ekim 2026’da ikinci kez baba oldu. Uzun süredir birlikte olduğu Alman model Stefanie Kim Ladewig ile 2022 doğumlu Hailey True adında bir kızı bulunan Osimhen’in, ikinci çocuğunun doğumu nedeniyle takımla birlikte Konya’ya gitmediği anlaşıldı. Nijeryalı golcü, maç günü kafileye katılarak Konyaspor maçında ilk 11’de forma giydi ve attığı golle gol sayısını 9’a yükseltti. İşte Osimhen’in ailesine dair bilinenler.

OSİMHEN’İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Victor Osimhen’in iki çocuğu bulunuyor. Nijeryalı golcünün, sevgilisi Stefanie Kim Ladewig ile 2022 doğumlu Hailey True adında bir kızı vardı. Çift, 29 Ekim 2026’da ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Yeni doğan bebeğin cinsiyetine ve adına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

OSİMHEN KONYA’YA NEDEN GİTMEMİŞTİ?

Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda yer alan Victor Osimhen, ailevi sebeplerden dolayı takımla birlikte Konya’ya gitmemişti. Nijeryalı futbolcunun ikinci çocuğunun doğumu nedeniyle İstanbul’da kaldığı anlaşıldı. Osimhen, maç günü kafileye katılarak Konyaspor karşısında sahaya çıktı.

KONYASPOR’A GOL ATTI

Victor Osimhen, baba olmasının ardından çıktığı ilk maçta da gol sevinci yaşadı. Nijeryalı golcü, Konyaspor ağlarına gönderdiği golle Süper Lig’deki gol sayısını 9’a yükseltti ve gol krallığı yarışında şimdilik tek başına zirveye yerleşti.

OSİMHEN’İN KIZI HAILEY KİMDİR?

Osimhen’in ilk çocuğu Hailey True Osimhen, 6 Ekim 2022’de, Osimhen’in Napoli forması giydiği dönemde dünyaya geldi. Osimhen, kızının doğumunun hayatında önemli bir yer tuttuğunu ve gollerini ona adadığını daha önce verdiği röportajlarda anlatmıştı. Hailey, Galatasaray’ın Kayserispor’u yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçta babasının golünü stadyumda anons ederek Galatasaray taraftarlarının da gönlünde özel bir yer edinmişti.

STEFANİE KİM LADEWİG KİMDİR?

Stefanie Kim Ladewig, Almanya’nın başkenti Berlin’de doğan model, sosyal medya fenomeni ve girişimci. Babası Alman, annesi ise Kamerunlu olan Ladewig’in ikinci çocuğuna hamile olduğu, 13 Ekim’de İstanbul’da geçirdiği bir trafik kazasının ardından ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından kontrol amacıyla hastaneye giden Ladewig’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

OSİMHEN EVLİ Mİ?

Hayır. Victor Osimhen ile Stefanie Kim Ladewig resmi olarak evli değil. Ancak uzun süredir birlikte olan çift, ilişkilerini aile olarak sürdürüyor.