Osimhen'in aşçısı kim, MasterChef Osimhen'in aşçısı Olabiyi Lawal kaç yaşında, nereli, elendi mi, ana kadroya girdi mi?

Masterchef Türkiye'de sergilediği performansla adından söz ettiren Olabiyi Lawal, dünyaca ünlü futbolcu Victor Osimhen'in aşçısı olmasıyla da gündeme geldi. Yarışmada bir üst tura yükselip yükselmediği, ana kadroya girip girmediği ve hayatına ilişkin detaylar arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. İşte MasterChef Olabiyi Lawal hakkında merak edilen tüm bilgiler.

OSIMHEN'İN AŞÇISI OLABIYI LAWAL KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026'nın dikkat çeken yarışmacılarından Olabiyi Lawal, hem profesyonel aşçılık kariyeri hem de dünyaca ünlü futbolcular Victor Osimhen ve Simon Banza'nın özel aşçısı olmasıyla gündeme geldi. Yarışmada sergilediği performansla jüri üyelerinin beğenisini kazanan Lawal'ın hayatı ve MasterChef serüveni izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Osimhen'in aşçısı Olabiyi Lawal kimdir, kaç yaşında, nereli, elendi mi, ana kadroya girdi mi?

MasterChef Türkiye seçmelerinde hazırladığı tabakla dikkat çeken Olabiyi Lawal, uluslararası mutfak deneyimini yarışmaya taşıdı. Şeflerden olumlu yorumlar alan yarışmacı, bir üst tura yükselmeyi başarırken, ana kadroya girip giremeyeceği de en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

OSIMHEN'İN AŞÇISI OLABIYI LAWAL KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Olabiyi Lawal, 32 yaşındadır ve Nijeryalıdır. Profesyonel aşçı olarak kariyerini sürdüren Lawal, farklı ülkelerde edindiği mutfak deneyimiyle dikkat çekiyor. Özel aşçılık alanında uzun yıllardır çalışan yarışmacı, uluslararası gastronomi tecrübesini MasterChef mutfağına taşımayı hedefliyor.

VICTOR OSIMHEN VE SIMON BANZA'NIN ÖZEL AŞÇISI

Olabiyi Lawal, MasterChef seçmeleri sırasında yaptığı açıklamada dünyaca ünlü futbolcular Victor Osimhen ve Simon Banza'nın özel aşçısı olarak görev yaptığını söyledi. Sporcuların beslenme programlarına uygun menüler hazırlayan Lawal, bu deneyiminin yarışmada kendisine önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

OLABIYI LAWAL ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde başarılı bir performans ortaya koyan Olabiyi Lawal, jüri üyelerinden geçer not alarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Böylece yarışmaya devam etme hakkı kazanan yarışmacı, MasterChef hayaline bir adım daha yaklaştı.

OLABIYI LAWAL ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Olabiyi Lawal, seçmeleri başarıyla geçerek ana kadro yolunda mücadele etmeye hak kazandı. Ancak şu ana kadar MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna kesin olarak girip girmediği açıklanmadı. Yarışmacının ana kadrodaki durumu, ilerleyen bölümlerde gerçekleştirilecek final elemelerinin ardından netlik kazanacak.