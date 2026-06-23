Osimhen'in aşçısı kim, 2026 MasterChef Olabiyi Lawal kimdir kim, kaç yalındai nereli? Osimhen'in aşçısı Olabiyi Lawal elendi mi?

Masterchef 2026 yarışmasıyla birlikte gündeme gelen Olabiyi Lawal, son günlerde “Osimhen’in aşçısı” haberleri da dikkat çekiyor. “Osimhen’in aşçısı kim, Olabiyi Lawal kimdir, kaç yaşında, nereli ve yarışmadan elendi mi?” soruları internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Yarışmadaki performansı ve geçmişiyle merak uyandıran Lawal hakkında tüm bilgiler haberimizde…

MASTERCHEF 2026’DA OLABİYİ LAWAL DAMGASI

Masterchef Türkiye 2026 yeni sezonuyla ekranlara gelirken, yarışmanın ilk bölümlerine damga vuran isimlerden biri Olabiyi Lawal oldu. Dünyaca ünlü futbolcu Victor Osimhen’in özel aşçısı olduğunu açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken yarışmacı, hem jüri üyelerinin hem de izleyicilerin ilgisini kısa sürede üzerine çekti. Özellikle Mehmet Şef’in “Sarıl bana” diyerek verdiği samimi tepki sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

OLABİYİ LAWAL KİMDİR?

Nijerya kökenli olan Olabiyi Lawal, uzun yıllardır profesyonel şeflik ve özel catering hizmetleri alanında çalışan bir isimdir. Kariyerini İstanbul’da sürdüren Lawal, özellikle VIP davetler ve kişiye özel menü tasarımlarıyla tanınıyor. Afro-füzyon mutfağına olan hakimiyeti ve farklı kültürleri bir araya getiren yemek anlayışıyla gastronomi dünyasında dikkat çekiyor.

OSIMHEN’İN ÖZEL AŞÇISI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Masterchef seçmelerinde yaptığı açıklamayla gündem olan Olabiyi Lawal, dünyaca ünlü futbolcu Victor Osimhen’in özel aşçısı olduğunu ifade etti. Bu açıklama sonrası yarışmada ilgi odağı haline gelen Lawal, performansı kadar hikâyesiyle de sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

MEHMET ŞEF’TEN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Yarışma sırasında Mehmet Yalçınkaya’nın “Sarıl bana” diyerek yarışmacıya yaklaşması stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral olurken, Olabiyi Lawal MasterChef 2026’nın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

OLABİYİ LAWAL KAÇ YAŞINDA?

Yarışmacının yaşı, izleyiciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ancak Olabiyi Lawal’ın yaşıyla ilgili kamuoyuna yansımış net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Şef, programda daha çok profesyonel kariyeri ve mutfak deneyimleri hakkında konuşmayı tercih ediyor.

MUTFAK KARİYERİ VE UZMANLIK ALANI

Olabiyi Lawal, özellikle Afro-füzyon mutfağı üzerine uzmanlaşmış bir şef olarak biliniyor. Geleneksel Afrika lezzetlerini modern sunum teknikleriyle birleştiren Lawal, özel organizasyonlar ve etkinliklerde görev alarak geniş bir müşteri kitlesine ulaştı. İstanbul merkezli çalışmalarını sürdüren şef, gastronomi dünyasında kendine özgü tarzıyla öne çıkıyor.

MASTERCHEF 2026’DA MERAK EDİLEN İSİM

Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde Olabiyi Lawal’ın performansının nasıl şekilleneceği ve yarışmadaki kaderi şimdiden merak konusu oldu. Hem hikâyesi hem de mutfak yeteneğiyle dikkat çeken yarışmacı, MasterChef 2026 sezonunun en çok konuşulan isimleri arasında yer almayı sürdürüyor.