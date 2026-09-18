Osimhen Trabzonspor maçında neden yok, sakat mı, Osimhen ne zaman iyileşecek?

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Victor Osimhen'in Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer almaması Galatasaray taraftarlarının gündemine oturdu. "Osimhen sakat mı, ne zaman iyileşecek?" soruları öne çıkarken, Nijeryalı golcünün sakatlığının durumu ve dönüş tarihi merak konusu oldu.

OSIMHEN TRABZONSPOR MAÇINDA NEDEN YOK? SAKAT MI, NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da maç öncesi sakatlık gelişmeleri gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcuları Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın zorlu deplasmanda forma giyip giyemeyeceği belli oldu. Galatasaray, iki oyuncunun yanı sıra Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın da maç kadrosunda yer almadığını açıkladı.

VICTOR OSIMHEN VE MARIO LEMINA SAKATLANDI

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada Victor Osimhen ve Mario Lemina sakatlık yaşamıştı. Mücadelenin 33. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen Osimhen, daha sonra oynanan Kocaelispor karşılaşmasında da görev yapamamıştı.

Lemina da Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamamış ve tedavi sürecine alınmıştı. İki futbolcunun Trabzonspor deplasmanında oynayabilmesi için sağlık ekibi çalışmalarını sürdürüyordu.

OSIMHEN TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da Trabzonspor karşılaşması öncesinde Victor Osimhen'in durumu netlik kazandı. Sarı-kırmızılı kulübün açıkladığı kamp kadrosunda Nijeryalı yıldızın ismi yer almadı.

Böylece Osimhen'in Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyeceği kesinleşti. Yıldız futbolcunun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

GALATASARAY'DAN OSIMHEN VE LEMINA AÇIKLAMASI

Galatasaray, Trabzonspor maçı öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada tedavileri devam eden Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen'in karşılaşmanın kadrosunda bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan'ın da Trabzonspor maçında görev yapamayacağı ifade edildi.

OSIMHEN NE ZAMAN İYİLEŞECEK?

Victor Osimhen'in Trabzonspor maçında forma giyemeyeceğinin kesinleşmesinin ardından gözler yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihine çevrildi. Osimhen'in tedavi sürecinin ardından sağlık durumunun yeniden değerlendirileceği öğrenilirken, sahalara ne zaman döneceğine ilişkin Galatasaray tarafından henüz net bir tarih paylaşılmadı.

GALATASARAY'IN TRABZONSPOR MAÇI KADROSU

Galatasaray'ın Trabzonspor karşılaşması için belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Bitshiabu, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Leao, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Nhaga, Berat Luş, Batrakov, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay.

Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan, Trabzonspor karşılaşmasının kamp kadrosunda yer almadı.